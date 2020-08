Ne misli se opravičiti Dončiću, potem ko so ga napadli #video

Na peti tekmi prvega kroga končnice med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers je med drugim odmeval tudi dogodek, v katerem je Marcus Morris stopil Luki Dončiću na nogo in mu ob tem sezul supergo. Mnogi so se spraševali, ali je to naredil namerno. Tudi Luka se je po tekmi spraševal in ni želel ugibati. Zdaj se je oglasil Morris.

Los Angeles Clippers so na peti tekmi povozili košarkarje Dallas Mavericks in jim zadali enega najtežjih porazov, potem ko so zmagali s kar 154:111. Na tekmi je bilo prisotne veliko nervoze, sodniki so dosodili celo šest tehničnih napak.

Slovenski igralec Luka Dončić je po tekmi izpostavil, da mu je med igro Marcus Morris govoril veliko grdih stvari in da ne želi govoriti z njim. V oči je bodla tudi poteza člana LA Clippers, ki je Luki na supergo, potem ko ni bilo okoli njiju nobenega, žoga pa celo v avtu. Ali je želel namerno poškodovati prvega zvezdnika Dallasa, so se mnogi spraševali. Luka je o tej potezi po tekmi povedal sledeče: "Imam svoje mišljenje. Upam, da ni bilo namerno. Povejte mi, kaj vi mislite. Upam, da ni bilo namerno. Vsak posameznik ima svoje mišljenje. Nočem govoriti z njim. Veliko grdih stvari mi je rekel med tekmo. Naprej moram. Če je bilo namerno, je bilo zelo grdo."

I play this game with a level of respect for myself and other players. To think I would try to injure somebody is crazy to me. 10 years going against the best. I stand on morals and hard work. I compete and leave it out there every game. — Marcus Morris (@MookMorris2) August 26, 2020

Basketball has never been that serious to try to hurt somebody. Im not apologizing for shit because I know what I put into this game day in and day out. It was a mistake deal wit it. Competing is why I play. — Marcus Morris (@MookMorris2) August 26, 2020

Ko so bile stvari vroče, se je na družbenem omrežju Twitter oglasil tudi Morris in čivknil: "Košarko igram s spoštovanjem do mene in drugih košarkarjev. Misel, da bi želel koga poškodovati, je zame nora. 10 let se igram že z najboljšimi. Moja načela sta trdno delo in morala. Vsako tekmo se borim. Košarka ni bila nikoli tako resna, da bi skušal koga poškodovati. Ne opravičujem se za sranje, ker vem, kaj vlagam v tekme. Napaka je bila, sprijaznite se s tem. Tekmovanje je razlog, zakaj igram."