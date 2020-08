Ne samo o Dončiću, ameriški mediji te dni tudi o njegovi izbranki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je včeraj spet poskrbel, da so bili mediji polni hvalospevov po nedeljski zmagi nad LA Clippers, saj mu je uspel rekordni točkovni dosežek. Ponosni in navdušeni niso bili samo Lukovi oboževalci, ampak tudi njegovo dekle Anamaria Goltes, ki končnico zaradi pandemije spremlja iz Slovenije.

O tem, kako je za svojega izbranca navijala Anamaria, so pisali tudi ameriški tabloidi, med njimi slavni Page Six, ki je budno spremljal, kako je 22-letnica navijala med napeto tekmo.

Delili so dve njeni zgodbi z Instagrama, ki ju je objavila med spopadom Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers, niso pa pozabili omeniti niti, da je Anamaria ambasadorka fitnesa in zdravega življenjskega sloga. Pred nekaj meseci je namreč lansirala lasten program za vadbo doma, kmalu pa namerava na trg poslati še lastno linijo športnih oblačil.

Na Page Six so še zapisali, da je Dončić pred odhodom v NBA-jev "mehurček" v Orlandu karanteno preživljal prav z Anamario in njunima psičkoma, Hugom in Gio.

Ko je Luka odpotoval čez lužo, pa se je Anamaria odpravila uživat na jadransko obalo, od koder je svojih 111 tisoč sledilcev redno zalagala s fotografijami.

