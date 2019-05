Anamaria Goltes: Ne moti me, da me najprej poznajo kot dekle Luke Dončića #intervju #video

Mlado Anamario Goltes mnogi najprej poznajo kot dekle Luke Dončića, šele potem kot Anamario, obetavno manekenko, ki je s svojo postavo, obrazom in predvsem energijo očarala tudi modno agencijo v Dallasu. A to je ne moti, pravi, saj se tudi sama dokazuje. Po tem, ko je bila obraz znane znamke spodnjega perila, je manekenski krst doživela na ljubljanskem tednu mode, kjer je spoznala, da je manekenstvo to, kar hoče početi v svojem življenju.

Vse odkar je slovenska reprezentanca postala evropska prvakinja v košarki, se poleg o junakih, ki so nas pripeljali do tega naslova, govori tudi o Anamarii Goltes, dekletu "zlatega dečka" Luke Dončića.



Vso Slovenijo je zanimalo, kdo je lepa mladenka, ki je osvojila Lukovo srce, pri čemer smo kmalu ugotovili, da je obetavna manekenka, ki so se ji po septembru 2017 začela odpirati marsikatera modna vrata. Najprej je bilo to sodelovanje s priznano slovensko znamko spodnjega perila, pred dobrega pol leta pa je naredila še večji korak: podpisala je pogodbo z modno agencijo Immortal Model Management, katere modni agent in predstavnik modelov v Sloveniji je Tomaž Mihelič.



Tomaž je Anamarii pomagal poiskati agencijo v Dallasu, kjer zaradi Lukove kariere v ligi NBA in pri moštvu Dallas Mavericks preživi večino časa. Tam so nad 21-letnico navdušeni, nam je pred kratkim zaupal Mihelič in dodal, da je Anamaria "fantastičnega videza in čudovita osebnost".



Zdaj nam je svoje občutke po "pravem" vstopu v modni svet zaupala še Anamaria sama.

Foto: Bojan Puhek

Pred nekaj meseci ste podpisali pogodbo z modno agencijo Immortal. Kakšni so bili prvi meseci v vlogi njihove manekenke?

Za zdaj nič posebnega, ker ne spadam med klasične manekenke. Za moj tip postave, ki velja za "positive body image", se prostor še odpira, miniti mora nekaj sezon, da bo res poudarek na tem. Ta selekcija manekenk mora še priti do izraza, ker se industrija čedalje bolj odpira za različne postave.

Ali v Dallasu, kjer imate tudi agencijo, na manekenke z oblinami gledajo kaj drugače kot pri nas?

Pri njih za tako imenovane plus size manekenke za zdaj še vedno veljajo res pretežke manekenke. Nimajo nekih vmesnih, na primer športnih modelov. Za športni tip manekenke tam veljam jaz in takšen tip manekenke velikokrat krasi športne revije. So pa tudi bolj odprti za različne postave, za različne obraze, medtem ko se mi zdi, da je pri nas še vedno vse precej stereotipizirano.

Tomaž Mihelič nam je zaupal, da so navdušeni nad vami. Morda ravno zato, ker ste športni tip?

Zaradi tega, pa tudi zato, ker sem precej pozitivno naravnana oseba. Ko pridem v prostor, z nasmeškom pozdravim vse. Ko pridem na agencijo, rečem: "Živjo, tukaj sem!" (smeh, op. p.) Direktorica je bila navdušena prav nad tem, da sem prinesla takšno energijo. Vedo sicer, da sem Lukovo dekle, a so bolj navdušeni nad mano, nad tem, da imam komercialen obraz, da sem "the girl next door", kot pravijo v Ameriki. Zaradi vsega tega so navdušeni nad mano. Nad tem, da sem odprta, komunikativna.

Vaš tip postave res ne bi veljal za plus size. Mnogi se strinjajo, da so klasične manekenke presuhe, vi pa končno predstavljate zdravo podobo.

Moj tip postave je res bolj športen, bolj zdrav.

Ste imeli že kaj dela v Dallasu?

Imela sem že nekaj kastingov, za zdaj pa je to to. Zadnje čase sem veliko potovala in v tem poslu je tako, da se oni ne prilagajajo tebi, ampak se moraš ti njim. Če te v tistem trenutku ni, te ne bodo čakali.

V Sloveniji je drugače, kajne?

V Sloveniji ni tako velikega navala na kastinge, ker je seveda manj deklet, ampak konkurenca je še vedno huda. Slovenske manekenke so vrhunske.

Ste pa pri nas doživeli svoj prvi teden mode nasploh. Kako je bilo?

Super! Tomaž mi je že prej razložil, kako bo vse potekalo, me pomiril. Na spletu vidiš drugačno sliko, tudi od zvezdnic slišiš marsikaj, zato si v glavi že ustvariš neko predstavo, a nekdo te mora pomiriti, da zmoreš. Kasneje nisem bila živčna.

Luki sem potem razlagala, da sem se, ko sem stopila na oder, počutila, kot da res spadam sem, da mi je tako usojeno. Stopila sem gor in si rekla: "Točno to hočem početi."

Foto: Bojan Puhek

Vas Luka podpira pri manekenstvu, je ponosen na vas?

Seveda, podpirava drug drugega.

V Sloveniji vas veliko ljudi ne pozna kot Anamarie Goltes, ampak bolj kot dekle Luke Dončića. Vas to kaj moti?

Ne, ne moti me. Vse več ljudi me namreč pozna tudi kot Anamario Goltes, ker se tudi sama dokazujem in nisem samo za zraven.

Kako skrbite za svojo postavo, sploh zdaj, ko ste podpisali pogodbo z modno agencijo?

Že na splošno se zdravo prehranjujem, ker imam celiakijo in ne smem jesti glutena, torej razne čokoladice, kot je kinder bueno, odpadejo (smeh, op. p.). Redno telovadim, tudi zato, ker se potem dobro počutim v svojem telesu. Telovadim približno štirikrat na teden, odvisno od tega, koliko mi dopušča čas. Včasih telovadim zjutraj in grem potem na dolg sprehod s psom, potem pa pride teden, ko tri, štiri dni zapored ne naredim nič. Čisto odvisno od tega, koliko imam časa in energije. Uživam v športu, ki me res sprosti.

Kadar sem v Sloveniji, grem tudi v Estetiko Medart na nego obraza in telesa. Coolsculpting je ena izmed metod, ki jih ponujajo. Zdi se mi, da kljub zdravi prehrani za tisto piko na i potrebuješ malo pomoči, in pri tem mi ta metoda precej pomaga. Našla sem jih na Instagramu, kjer najdem ogromno stvari.

Instagram je odlično orodje za vas tudi zaradi manekenstva, kajne?

Da, seveda. Sploh v zadnjih letih se je to zelo razvilo.

Menda nekatere znamke, preden najamejo manekenko, najprej pogledajo, koliko sledilcev ima na Instagramu.

Tudi mene so o tem vprašali v agenciji in bili veseli, da imam toliko sledilcev. V Ameriki se res pozna, da moraš delati tudi za svojo podobo. Imeti moraš dober ugled, da sploh dobiš kakšno delo.

Foto: Bojan Puhek

Se telovadbe lotite sami doma ali hodite v fitnes?

Čisto odvisno, rada kombiniram. Rutine se hitro naveličam in ves čas se mi mora nekaj dogajati v življenju. Moje življenje je sicer rahlo hektično, ker sem vsepovsod, a to mi ustreza. Všeč mi je, da se dogaja veliko stvari, da sem ves čas v pogonu. Ustreza mi, da menjam vaje, kdaj grem na fitnes, kdaj na skupinske vadbe, včasih delam doma ...

Pri prehrani ste omejeni zaradi celiakije, a v vaši agenciji ne spodbujajo nekega pretiranega hujšanja, nam je v intervjuju razložil vaš agent Tomaž Mihelič.

Res je, nikoli se ne stradam, ampak poslušam svoje telo. Če mi zadiši čokolada, jo bom pojedla. Pri prehrani se ne omejujem, ampak skrbim za to, da se dobro počutim. Predvsem to mi je pomembno.

Kako pa je v Dallasu s prehrano? Je tudi tam na voljo tipična ameriška hrana in težko najdete kaj dobrega zase?

Tam je zelo veliko ocvrte in nezdrave hrane. Meso je brez okusa, sadje je vodeno. Okusi se, da ni domače, da je veliko aditivov. Amerika ima ogromno prebivalcev in te ljudi je treba z nečim nahranit. Tam je precej večja ponudba izdelkov brez glutena, ker takšen način prehranjevanja promovira veliko zvezdnic in se je tudi trg temu zelo prilagodil.

Ste morda vseeno našli kakšno priljubljeno jed, ki jo pri nas morda pogrešate?

Sama sem zelo aktivna na Instagramu, kjer je trenutno največji hit toast z avokadom in jajcem. Ali pa recimo brunchi, ki pri nas niso tako priljubljeni. To mogoče malo pogrešam pri nas. Pa acai sklede, ki si jih delam tudi doma. Acai sklede najbolj pogrešam.

Foto: Bojan Puhek

Ste se navadili Dallasa, vam je všeč?

Sem se, zdi se mi, da je precej "evropsko" mesto sredi ZDA. Ima največ evropskega pridiha od vseh ameriških mest. Zelo je zeleno, lepo in čisto.

Z Luko sta zdaj v Sloveniji in imata več časa zase, kako pa je med sezono?

Imava nekaj časa zase, a oba imava svoje stvari.

Z vama ves čas potuje tudi vajin psiček Hugo, kajne?

Seveda, tega je navajen. Že od majhnega je z mano letel v Madrid in je vajen letal. Ta pes je vajen vsega hudega (smeh, op. p.).

Kaj pogrešate iz Slovenije, ko ste v Teksasu?

Uf ... Pogrešam prijatelje. Tukaj se mi življenje razvija, že od prej poznam ljudi. Težko je priti na neki nov kraj in začeti vse odkrivati, tkati nove prijateljske vezi. Pogrešam predvsem prijatelje in poznane lokacije. Tam pa ... Saj sva že eno leto, ampak Teksas je res velik, Dallas tudi. Ne poznava še toliko mesta in kulture.

Foto: Bojan Puhek

Ste se spoprijatelji z dekleti in ženami Lukovih soigralcev?

Da, veliko se družimo, saj smo v enakem položaju. Vse se veliko selimo, vse vemo, kako je pustiti vse doma in iti. Vemo, s čim se spopadamo iz dneva v dan. Razumemo druga drugo, zato je pogovor z njimi čisto drugačen, saj ljudje zunaj košarkarskega sveta tega večinoma ne razumejo. Težko je najti prave prijatelje, zato se raje držiš takšnih, ki te razumejo.

Kako je bili del tega sveta, lige NBA, ki velja za eno največjih na svetu?

Nama z Luko se zdi zelo pomembno, da ohranjava svojo zasebnost, ker se v tem svetu vsi radi vtikajo, vsi bi radi vedeli vse in težko je imeti zasebno življenje.

Vsi okrog tebe mislijo, da vedo več kot ti sam, in s tem se moraš predvsem sprijazniti, da lahko potem v miru živiš naprej, da se ne obremenjuješ za vsako stvar. Narediš nekaj in vsak ima drugačno mnenje. Poslušati moraš samega sebe, ljudi, ki so ti blizu in ki jim zaupaš. Ključ do uspeha je to, da delaš tisto, kar veseli tebe.

Trenutno študirate ekonomijo, a prej ste omenili, da ste, ko ste stopili na modno brv, ugotovili, da je to svet, v katerem hočete biti. Kje se vidite, ko doštudirate in kasneje?

Za toliko naprej še ne vem. Verjetno bom delala še magisterij, a delala bom tisto, kar mi bo ponudila prihodnost. Morda bo to uspešna kariera v manekenstvu, morda bom lahko imela svoje podjetje. Karkoli bom delala, bom delala po svojih najboljših močeh in si prizadevala, da bom čim bolj uspešna.

Imate morda kakšno priljubljeno modno znamko, za katero bi delali, če si drznete malo sanjariti?

Vedno pravim, da je moj cilj Sports Illustrated, sicer pa bi si želela delati za večje modne hiše, kot sta Versace in Gucci. Za takšne, za katere delajo vrhunske manekenke.

Foto: Bojan Puhek

