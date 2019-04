V Dallasu navdušeni nad Anamario, a ne zato, ker je Dončićevo dekle #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tomaž Mihelič je tisti, ki manekenke pripravlja na hojo po brvi ljubljanskega tedna mode LJFW, hkrati pa je tudi agent uspešne modne agencije Immortal Model Management, ki je pred kratkim pod okrilje vzela mlado manekenko Anamario Goltes, sicer dekle košarkarja Luke Dončića.

Anamaria zaradi svoje "športne in nežno oblinaste postave", kot jo je opisal Mihelič, spada med plus size manekenke, po katerih pa je med modnimi znamkami vse več povpraševanj, nam je razložil.

"Anamaria je fantastičnega videza in čudovita osebnost"

A ker Anamaria trenutno največ časa preživi v Dallasu, kjer Dončić igra za lokalno NBA-moštvo Dallas Mavericks, ji je agencija priskrbela delo prav tam. Immortal Models namreč zastopa modele z vsega sveta in ima baze v različnih mestih ter sodeluje tudi z drugimi priznanimi agencijami.

"Anamarii smo priskrbeli agencijo v Dallasu, zelo dobro agencijo, kjer so navdušeni nad njo. Sploh ne zato, ker je dekle svetovno priznanega košarkarskega asa, ampak zaradi tega, ker je fantastičnega videza in čudovita osebnost."

Na prvem dnevu LJFW je na reviji oblikovalke Renate Bedene, kjer so sicer hodili "klasični" modeli, tako doživela svoj krst na tednu mode:

"Renata je v kolekcijo vključila tudi dekleta z malo večjo konfekcijsko številko in Anamaria je bila super sprejeta, punce so jo odlično sprejele, brez kakršnihkoli zadržkov ali stereotipov. Tudi ona se je odlično vživela v to vzdušje, predvsem pa izkusila kaos, ki vlada v zaodrju, ki si ga vsi želijo doživeti, ampak samo redkim je dana ta priložnost."

Anamaria v zakulisju LJFW. Foto: Barba Tjaša

Tomaž kot modni agent agencije Immortal Models skrbi za bazo modelov v Ljubljani in v vlogi skavta išče potencialne obraze, jih po potrebi primerno preobrazi in preoblikuje v modele.

