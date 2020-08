Svet zajema "dončićmanija", le Shaq ostaja hladen

"Vse najboljše, Kobe," je v nedeljo na omrežju Instagram objavil Luka Dončić in se tako, kot mnogi drugi zvezdniki, spomnil, da bi legendarni košarkar LA Lakers Kobe Bryant, ki je januarja umrl v helikopterski nesreči, prav v nedeljo vstopil v 43. leto starosti. Prav 43 točk pa je nekaj ur pozneje natresel drugi ekipi iz Los Angelesa. A ne le to, za zmago Dallasa nad LA Clippers (135:133) je 21-letni slovenski zvezdnik prispeval trojni dvojček (še 17 skokov in 13 asistenc), za nameček pa v zadnjih trenutkih podaljška vknjižil sedem točk, vključno z odločilno trojko ob zvoku sirene, s katero je Dallas izenačil izid v seriji (2:2).

Od zgrešenih obročev do smrtonosnega udarca

Do odločilne trojke Dončićev met za tri točke ni bil prav blesteč. Še več, dvakrat je celo povsem zgrešil obroč. Vseeno se v zadnjih sekundah ni odločil za prodor pod koš in "iskanje" osebne napake, temveč je po znanj značilnem koraku nazaj samozavestno sprožil. In zadel. Reggie Jackson je stegnil roko, kolikor je mogel, nato pa je le spremljal let žoge, ki je končala v obroču. Pred tem je LD 77, kljub dejstvu, da je zaradi poškodovanega gležnja nastop dolgo visel v zraku, v eni najboljši predstav v karieri navduševal z raznolikostjo in predvsem odločnostjo proti drugi najboljši ekipi zahodne konference.

Foto: Getty Images

Eden najlepših trenutkov

In kakšne misli so junaka večera, ki je prišel že do 27. trojnega dvojčka v karieri (drugega v končnici), prevevale v zadnjih trenutkih? "Želel sem zadeti. Potem pa … Izjemni občutki, predvsem ko sem se znašel v objemu soigralcev. To je eden najlepših košarkarskih trenutkov. Res je, v karieri sem že zadel nekaj podobnih metov. A to je končnica lige NBA. Nekaj posebnega," je pripovedoval Dončić in pohvalil zdravniško ekipo, ki mu je oskrbela poškodovani gleženj. Verjame, da bo podobno tudi pred naslednjo tekmo, ko bo znova stisnil zobe.

Razoroženi kritiki

Zdaj so dokončno brez argumentov ostali še zadnji dvomljivci, ki so trdili, da ima Luka Dončić sicer vrhunsko statistiko, a ob svoji mladosti še ni igralec za odločilne trenutke v pregovorno obrambno bolj zahtevnih tekmah končnice. Los Angeles Clippers namreč veljajo za vrhunsko obrambno zasedbo, v kateri je sicer znova manjkal Patrick Beverley. A ko je trener LA Clippers Doc Rivers, ki resda opozarja, da je Dončića praktično nemogoče zaustaviti, treba pa si je prizadevati za ustrezno omejevanje, po tekmi pogledal statistiko, dolgo ni našel pravih besed.

Foto: Getty Images "Nismo izgubili v zadnji sekundi"

"Izjemen koš. Vseeno menim, da tekme nismo izgubili v zadnji sekundi, temveč smo jo izgubljali vse od druge četrtine naprej," po tekmi ni ovinkaril Rivers, ki ga bolj kot Dončićeva izjemnost skrbi neučinkovitost njegove ekipe. Ta vse bolj postaja bleda senca dominantne zasedbe iz rednega dela. Meni, da gre za psihološko prepreko, a pravi, da ni Sigmund Freud, ki bi postregel z odgovorom. "Smo toliko boljši, kot to kažemo. No, ne smemo pa mimo Dallasa. Vsa čast za boj. Po zaostanku z 21 točkami in dejstvu, da so igrali brez Porzingisa, bi lahko obupali. A niso. Tu se vidi razlika v ekipnem duhu," dodaja in napoveduje drugačno podobo v peti tekmi, ki bo na sporedu v noči na sredo.

Z drugega planeta

"Ta fant ima nos za dramatičnost. Ni le odličen košarkar, temveč blesti v takšnih nastopih. Živi za tovrstne trenutke. Takrat je popolnoma brez strahu. Zadnji koš je bil izjemen, a bolj bi izpostavil njegovo prizadevanje in srčnost med celotno tekmo. Res je nekaj posebnega. On tekmo vidi na drugačen način. To je bila tekma z drugega planeta," pa je svojega zvezdnika hvalil Rick Carlisle. Vseeno ni želel, da se vse vrti le okrog Ljubljančana. "To je moja 18. sezona v karieri, a dvomim, da sem že videl ekipo, ki bi se tako borila po zaostanku, se vrnila, izenačila in našla pot do zmage. V nadaljevanju te serije je mogoče prav vse. Ostati moramo agresivni," je še dodal trener Dallasa, ki upa, da bo v peti tekmi ekipi lahko znova pomagal tudi Kristaps Porzingis.

Foto: Getty Images

Shaq: Zna igrati, a malce se umirite …

Dončićev zmagoviti koš je sprožil pravi plaz zvezdniških "čivkov". Oglasili so se tudi LeBron James, Dwyane Wade in Stephen Curry. Podobno je bilo vzdušje v številnih pogovornih oddajah. Navdušenja ni skrival niti vselej kritični Charles Barkley. Tisti Barkley, ki je leta 2018 pripovedoval, da tekmovanje (evroliga), v katerem je lahko 18-letni mladenič (Dončić) najboljši, ne more biti kaj prida. Zdaj ga hvali. Zaradi tega pa se je v studiu TNT ob njega obregnil Shaquille O'Neal. "Lep met. Ni dvoma. A to sem že videl. Videl sem nedolgo nazaj pri LeBronu Jamesu. To je delal tudi Stephen Curry. Ali prejšnji teden, ko je nekaj podobnega uprizoril Damian Lillard. Fant zna igrati, a malce se umirite," je bil ravnodušen Shaq.

Foto: zajem zaslona

Od Španije do Srbije

Na O'Nealovo zajezitev evforije pa so se požvižgali evropski mediji. Pregled naslovnih strani številnih portalov dokazuje, da Dončićevo kovanje v zvezde še zdaleč ni slovenska posebnost.

Začnimo pri sosedih … Še celo košarkarsko hladni Avstrijci poročajo o Dončićevem rekordu. Povsem brez zadržkov pa so Hrvati. "Neverjetni Dončić," poročajo pri Večernjem listu. Pri 24sata so "prepričani" o tem, da fant ni s tega planeta, saj je z eno nogo premagal tekmeca. "Ali sploh obstaja konec te čarovnije," se sprašujejo pri Jutarnjem listu, priljubljeni Index pa piše o tekmi življenja.

Slovita La Gazzetta dello Sport opozarja, da marsikdo v takšnem zdravstvenem stanju ne bi igral, "on pa je postal legenda". Italijani izpostavljajo Dončićeve številke in ga primerjajo z največjimi.

"Nepozabni Luka Dončić," zatrjuje španska Marca, še celo BBC, ki redko košarki namenja vidno mesto na svoji naslovnici, poroča o čarobni noči mladega Slovenca. Še bolj navdušeni pa so v Srbiji. Dovolj zgovoren je naslov portala B92. "Kakšna 5G mreža. Luka vidi igro skozi 6G," so v Beogradu izpostavili besede trenerja Dallasa, sami pa dodali: "Za zgodovino, zadel je s parkirišča!"