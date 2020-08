Boleč udarec za Dončića, veliko ponižanje, trener celo izključen #video

Na sanjsko predstavo Luka Dončića in preobrat Dallas Mavericks na četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA so košarkarji Los Angeles Clippers ob naslednjem snidenju našli pravi odgovor in dobesedno ponižali moštvo iz Teksasa (154:111), ki tudi tokrat ni moglo računati na pomoč Kristapsa Porzingisa. Dallas je bil zelo blizu neslavnemu rekordu v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Če se Mavs v noči na petek ne bodo dvignili, se bo sezona za njih končala.

Zdravstvenih težav v moštvu Dallas Mavericks nima le latvijski velikan Kristaps Porzingis, ki ga muči desno koleno. Zobe je še enkrat stisnil Luka Dončić, ki je staknil poškodbo gležnja na tretji tekmi dvoboja z LA Clippers.

A to na začetku petega obračuna ni bila ovira, saj so Mavs odlično začeli in povedli s 16:9. Nato se je vse skupaj zaustavilo. Sledil je nekaj minutni mrk. Obramba Dallasa je postala povsem luknjasta, največ prostora pa je sprva našel lanskoletni MVP finala Kawhi Leonard. Z lahkoto je prihajal do obroča in s 13 točkami pomagal zrežirati delni izid 24:2, medtem ko so košarkarji iz Kalifornije četrtino zaključili ob vodstvu z 41:22.

Tudi Dončić ima težave z gležnjem, a je še enkrat stisnil zobe. Foto: Getty Images

Tudi na prejšnji tekmi so denimo Clippers že vodili z 21 točkami prednosti, a je bilo tokrat videti, da vodstva ne bodo zapravili. Bistveno bolj so bili motivirani – zlasti prva zvezdnika Leonard in Paul George. Predvsem v obrambi so pokazali drugačen obraz. Slovenskega šampiona so pokrivali tudi po trije košarkarji, če je bilo treba.

Povrhu vsega so bili izjemno razpoloženi v napadu. Dončić in druščina so iskali pravo protiorožje, ampak so žoge kot po tekočem traku rešetale njihovo mrežico. Kar 76 točk so dali Clippers v prvem polčasu, od tega sta jih Leonard (22) in George (18) skupaj prispevala 40.

Če je met stekel igralcem iz Los Angelesa in so imeli ob odhodu na krajši počitek na svojem računu že deset zadetih trojk, je bila slika nejasna v taboru Dallasa. Ob začetnem stampedu je sledil mrk – trojke so do polčasa metali 6/19.

Izključitev trenerja Dallasa, Dončić se veliko obračal proti sodnikom

Slovenski košarkar je prav tako zgrešil dve, veliko energije pa vložil v komunikacijo s sodniki. Večkrat je izkazal nezadovoljstvo z njihovim delom. Nervozen je bil tudi sicer mirni trener Rick Carlisle, ki se v tretji četrtini ni strinjal z eno od sodniških odločitev. Ti so mu sprva dosodili tehnično napako, a se prvi mož stroke še ni umiril in ploskal njihovi potezi. Naslednji korak je bil jasen. Dobil je še drugo tehnično napako in pot v slačilnico je bila neizbežna.

Mavericks coach Rick Carlisle has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/p0EggDQGxP — FOX Sports West (@FoxSportsWest) August 26, 2020

Da tudi Dončić ni bil povsem miren in zbran, lahko prav tako razberemo iz statistične kolone, ki označuje izvajanje prostih metov. V prvem polčasu je zgrešil štiri od osmih poizkusov.

Tudi asistenc ni imel veliko, kar pa ne pomeni, da ni našel prostih soigralcev. Le ti niso bili razpoloženi pri metu. Bolj kot to je bodla v oči slaba obramba. Zadnja četrtina se je začela z rezultatom 111:86 za tekmeca, kar je dovolj zgovoren podatek, da so košarkarji v modri opravi slabo opravljali delo pri branjenju koša.

Izenačenje neslavnega klubskega rekorda, Clippers zelo blizu zgodovinskemu dosežku

Ustavljali pa se niso niti rezervisti LA Clippers, ki so v zadnji četrtini dokončno ponižali Dallas Mavericks (154:111). Na koncu so se celo spogledovali z rekordom končnice lige NBA. Pred natanko tridesetimi leti so Boston Celtics v izločilnih bojih nasuli New York Knicks 157 točk, današnji dosežek Clippers pa je tretji najboljši v vsej zgodovini, hkrati so zabeležili klubski rekord.

Zato pa so neslavnega izenačili košarkarji Dallasa, ki so v končnici še drugič izgubili s 43 točkami razlike. Prvič se je to zgodilo daljnega leta 1984, ko so jih s 134:91 premagali LA Lakers.

An NBA basketball court is 4,700 square feet, and Marcus Morris steps directly on Luka’s publicly injured left ankle... coincidence? You tell me. pic.twitter.com/U6Mfb2fD5e — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) August 26, 2020

Petek? Konec sezone ali podaljšanje upanja.

V zadnjih dvanajstih minutah Dončić razumljivo ni več stopil na parket, saj ga bodo potrebovali pravega na petkovi šesti tekmi. Ob morebitni novi zmagi favoriziranih LA Clippers bi se sezona za Dallas Mavericks končala. A si slovenski košarkar želi, da bi izsilil odločilno sedmo tekmo, ki je v koledarju sicer začrtana za soboto po ameriškem času.

Dončića so skušali zaustaviti na raznorazne načine. Foto: Getty Images

Na prvi tekmi dneva je Denver le prišel do zmage proti Utah Jazz in izid v zmagah zdaj znižal na 2:3. V moštvu našega Vlatka Čančarja sta bila gonilni sili Jamal Murray z 42 točkami in Nikola Jokić, ki jih je prispeval 31.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Denver Nuggets : Utah Jazz 117:107 /2:3/*

Murray 42, 8 sk. in as., Jokić 31; Mitchell 30



Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 154:111 /3:2/*

George 35, Leonard 32; Dončić 22 točk (met iz igre 6/17, od tega trojke 1/6, prosti meti 9/14), 8 sk., 4 as., blokada, 5 izg. žog v 31 min., Hardaway jr. 19



*Skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

