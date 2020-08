Slovenska pravljica v ligi NBA se nadaljuje: Dragić ekspres še naprej vroč #video

Po Toronto Raptors in Boston Celtics so se v konferenčni polfinale lige NBA brez poraza uvrstili tudi košarkarji Miami Heat. In to po veliki zaslugi kapetana zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017 Gorana Dragića, ki je bil najboljši strelec Miamija. Ob zadnji zmagi nad Indiana Pacers z 99:87 je bil Gogi s 23 točkami prvi strelec Miamija - 13 jih je dosegel v zadnji četrtini. Na naslednji stopnički ga najverjetneje čaka test z najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks.

Po sanjskem večeru Luka Dončića, ki se je izstrelil v središče košarkarskega dogajanja, je dan pozneje ponovno zablestel tudi drugi slovenski predstavnik v končnici lige NBA. Goran Dragić je v balončku v Orlandu prav tako vroč.

Na prvih treh obračunih z Indiana Pacers je v slogu profesorja vodil ekipo, kakor je to počel v dresu slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017 v Istanbulu, kjer sta bila z Dončićem osrednja vlečna konja, da je Slovenija stopila na evropski vrh.

Ogrel se je z metom ob zvoku sirene, nato sanjska zadnja četrtina

In Gogi vleče niti prav tako zdaj v dresu Miamija. Tudi na četrti tekmi je presegel mejo 20 točk. Sicer v prvem polčasu ni bil najbolj razpoložen, potem ko je imel na svojem kontu osem točk, zato pa je eksplodiral v pravem času.

Najprej je ob koncu tretje četrtine ob zvoku sirene položil žogo v koš za 70:62 in dal vedeti, da prihaja njegov čas.

Ko se je Indiana na začetku zadnje četrtine približala na pet točk zaostanka (65:70), smo začeli gledati le še simultanko Ljubljančana.

V zadnjih 12 minutah je dosegel kar 13 od skupno 23 točk. Miami je letel na njegovih krilih, skrbel pa je tudi za akcije, ki so navduševale ljubitelje košarke. Zlasti podaja centru Bamu Adebayu, s katerim sta bila najbolj zaslužna za zmago, je odmevala.

Na prvih štirih tekmah končnice Dragićevo povprečje tako znaša 23 točk, 5 asistenc in 4 skoke na tekmo, medtem ko so se v rednem delu sezone številke v povprečju zaustavile pri 16,2 točke, 5,1 asistenca in 3,2 skoka. Razlika je več kot očitna.

Miami je pometel z Indiano s 4:0 in zdaj čaka na tekmeca v polfinalu vzhodne konference. Glede na videno bo to najboljša ekipa rednega dela Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokounpojem na čelu, ki proti Orlandu v zmagah vodi s 3:1.

Grk je bil tisti, zaradi katerega je Milwaukee v ponedeljek še tretjič premagal Čarovnike, potem ko je dosegel 31 točk in zbral 15 skokov. Čeprav so košarkarji Milwaukee prvo ime rednega dela, pa bodo imeli igralci Miamija možnost na kolena spraviti tudi njih. V Orlandu so namreč pokazali, da jih krasi ekipni duh, ki je v izločilnih bojih ključnega pomena. Prav slovenski organizator igre je eden tistih, ki skrbi, da je motivacija na najvišji ravni, hkrati pa ve, kdaj se je treba pošaliti in s tem poskrbeti za dobro vzdušje znotraj moštva.

Bi lahko Dragić krstno dočakal celo veliki finale?

Za Dragića je to četrti nastop v končnici lige NBA, tretjič v dresu Miamija, s katerim je najdlje prišel prav v konferenčni polfinale. Najbližje velikemu finalu najmočnejšega klubskega tekmovanja je bil leta 2010, ko je njegov Phoenix moral v finalu zahodne konference priznati premoč kasnejšim prvakom Los Angeles Lakers s Kobejem Bryantom na čelu.

