Zakaj Američani jezijo Đokovića? Srb navdušen tudi nad Dončićem.

Ljubitelji tenisa nestrpno čakajo, da se po dolgem času na teniškem igrišču pojavi Novak Đoković. Nole, ki je bil mimogrede navdušen nad zadnjo potezo Luke Dončića, bo prvič po dolgem času odigral uradni dvoboj. Srb se v New Yorku že nekaj časa brani kritik na svoj račun in ga na trenutke spravijo v bes.

Nazadnje je igral februarja

Prvi igralec sveta je zadnji uradni dvoboj igral 29. februarja v Dubaju, kjer je tudi zmagal turnir. V vmesnem času je igral ekshibicijski turnir Adria Tour, ki se je končal zelo klavrno. Takrat se je namreč okužilo nekaj teniških igralcev, med njimi tudi sam Novak Đoković. Beograjčan je bil pod velikim udarom kritik in pričakovati je bilo, da bo v New Yorku dobil celo vrsto vprašanj na to temo.

Navdušen nad Dončićem Novak Đoković je znan kot velik ljubitelj košarke. Kot kaže, redno spremlja tudi košarkarsko ligo NBA ter našega Dončića, ki je v nedeljo navdušil s svojo igro in odločilnim metom za zmago proti LA Clippers. .@luka7doncic 🔥🔥🔥!! #NBAPlayoff — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 23, 2020

Jezijo ga govorice ... Foto: Gulliver/Getty Images

Jezno je zanikal tudi obtožbe, da je v New York prišel zaradi tega, ker ga je Rafael Nadal odpovedal. Roger Federer je že pred časom zaradi poškodbe kolena odpovedal celotno sezono. Mnogi so namigovali, da se je za odhod v New York odločil zato, ker ima več možnosti za zmago na OP ZDA. Đoković je te trditve odločno in jezno zanikal. Dejstvo je tudi, da Rafael Nadal proti njemu vse od leta 2013 ni dobil dvoboja na trdi podlagi.

"Za prihod se nisem odločil, ker se je Rafa umaknil. Ljudje si morda to želijo slišati. Že pred meseci sem se odločil, da bom prišel na OP ZDA, ker sem želel začeti igrati na trdem igrišču, kjer se najbolje počutim. To je podlaga, kjer sem dosegel največ uspehov. Rad igram na OP ZDA," je uvodoma povedal 33-letnik.

Še teden pred prihodom ni vedel, ali bo prišel v New York. Foto: Gulliver/Getty Images

Želel je zagotovilo za posebno izjemo

Čeprav se je pred časom odločil, da bo prišel na OP ZDA, vse do zadnjega ni bil povsem prepričan, ali bo prišel v New York. Težava je bila v tem, ker jim niso mogli zagotoviti, da ob prihodu iz ZDA ne bodo potrebovali iti v 14-dnevno karanteno.

"Če sem iskren, sem bil še teden dni pred prihodom blizu tega, da ne pridem. Nisem vedel, ali bom igral ali ne, saj so bile stvari zelo nepredvidljive. Bilo je odvisno kar od nekaj stvari. Zame je bilo najpomembnejše, da za nas igralce naredijo posebno izjemo. Torej, ko se vrnemo v Evropo, ne potrebujemo iti v karanteno in lahko igramo na evropskih turnirjih kot so Rim, Kitzbuhel ali katerikoli turnir, ki je na začasnem koledarju," so zapisali besede Đokovića na tennishead.

Pa bo sploh zaigral? Novak Đoković ima trenutno težave z vratom. Foto: Gulliver/Getty Images

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bi moral danes na turnirju serije masters Cincinnati igrati proti Ricardasu Berankisu, s katerim sta do zdaj igrala samo enkrat. Skrb vzbujajoča je informacija, da je moral Novak zaradi bolečin v vratu odpovedati dvoboj dvojic. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bo na igrišče stopil v ponedeljek.