Nadgradnje, ki naj bi bile v New Yorku končane do leta 2027, bodo potekale v treh delih, da bi se izognili prekinitvi turnirjev US Open 2025 - letos bo OP ZDA od 24. avgusta do 7. septembra - in 2026.

Nadgradnje stadiona Arthur Ashe s skoraj 24.000 sedeži vključujejo prenovo hodnikov, da bodo ponudili več prostora gledalcem, in blizu 2000 novih sedežev in luksuznih apartmajev ter prenovo dvorane in jedilnic.

Dvonadstropni center za trening reprezentance, vreden 250 milijonov dolarjev, bo v celoti financirala ameriška teniška zveza USTA.

Novi objekt naj bi vključeval notranje in zunanje prostore za fitnes, obsežne garderobe in salone, ki obljubljajo "izkušnjo, podobno zdravilišču", pa tudi notranjo jedilnico in novo, namensko kavarno.

Izvršni direktor USTA Lew Sherr je dejal, da bodo nadgradnje izboljšale izkušnjo tako za športnike kot za navijače.

"Ta projekt nam omogoča, da ohranimo največji oder v tenisu - stadion Arthur Ashe -, ki je bil zgrajen pred več kot 25 leti, in ga posodobimo na način, da bo stal še naslednjih 25 let," je med drugim dejal Sherr.

Pripravljalna dela na projektu so se že začela.

