Celotna Italija je čakala, ali bo Jannik Sinner po 49 letih postal prvi Italijan, ki bi v moški konkurenci dobil ta turnir. To mu je v nedeljo v finalu preprečil Carlos Alcaraz, ki ga je na koncu premagal z izidom 7:6 in 6:1. Kljub porazu je bil Sinner dobro razpoložen, nasmejal je tudi italijansko občinstvo, potem ko je omenil svojega brata. Na tribunah sta ga tokrat spremljala tudi oče in mama.

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je pošalil na račun svojega brata Marka Sinnerja. Namesto da bi Mark v večnem mestu podpiral svojega brata v finalu prestižnega turnirja, je ta šel raje v Imolo gledat dirko formule 1.

"Posebej bi se rad zahvalil svojemu bratu, ki namesto da bi bil tukaj, raje v Imoli spremlja Formulo 1. Gleda dirko," se je pošalil Sinner in se ob tem zahvalil še drugim, ki so ga podpirali na tribunah. "Hvala vsem, ki ste prišli na ta turnir. Dali ste mi veliko energije in spodbude. Danes sem dal vse od sebe. To je bil zame dober preizkus. Hvala vsem."

Jannik Sinner ima starejšega brata Marka. Ta je bil rojen v Rusiji in ga je družina Sinner posvojila v njegovem zgodnjem otroštvu. Mark ni v središču medijske pozornosti, a je znano, da je velik navijač svojega mlajšega brata.

Spomnimo, da je bil to za Jannika Sinnerja prvi turnir po prestani kazni zaradi dopinškega prekrška. Prvi igralec sveta je povedal, da je vesel uvrstitve v finale, saj pred turnirjem ni imel tako visokih pričakovanj.

"Rad bi se zahvalil svoji ekipi. Za nami so meseci, ki niso bili lahki. Že to, da sem prišel do finala, je velik dosežek. Veliko smo trenirali. Lahko smo ponosni na rezultate, ki smo jih dosegli. Finala sicer nismo osvojili, a smo zadovoljni s tem uspehom," je še povedal Sinner, ki je pred dnevi obiskal tudi novega papeža Leona XIV.

