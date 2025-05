Že pri 19 letih je bila v zvezi s predsednikom ZDA

Gabriela Sabatini, nekdanja vrhunska teniška igralka, je bila v zvezi tudi z zdajšnjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Koliko časa je trajala njuna romantična zveza in kaj nekdanja teniška zvezdnica počne danes?

Gabriela Sabatini je že zelo mlada vstopila v profesionalni svet tenisa. Foto: Guliverimage

Gabriela Sabatini je v svojih časih veljala za eno najprivlačnejših teniških igralk. Za seboj je pustila velik pečat tako na igrišču kot tudi zunaj njega. V svoji karieri je zmagala na 27 turnirjih, vključno z enim turnirjem za grand slam, OP ZDA. Prav tako ima v svoji vitrini srebrno olimpijsko medaljo, ki jo je osvojila leta 1988. Kot so takrat poročali, ji je teniški svet postal preveč monoton, zato se je leta 1996 odločila, da konča teniško profesionalno pot. Bila je stara šele 26 let.

El romance olvidado entre Donald Trump y Gabriela Sabatini https://t.co/n54BU8LlJZ pic.twitter.com/GiyxG48aet — Otro Mundo (@OtroMundoMD) May 15, 2018

En mesec je bila v vezi Donaldom Trumpom

Danes 55-letna Argentinka svojega zasebnega življenja nikoli ni preveč izpostavljala. Verjetno je še največ zanimanja vzbudila, ko je bila v zvezi z Donaldom Trumpom, današnjim predsednikom ZDA. Zveza, ki je trajala le en mesec, se je dogajala leta 1989, ko je bila Sabatini stara vsega 19 let, Trump pa 43 let. Po pisanju tujih medijev naj bi bila tudi v zvezi s pevcem Rickyjem Martinom, Michaelom Boltonom in igralcem Mickeyjem Rourkom.

Resnično si je želela najti moža

Pred leti je v intervjuju za Guardian dejala, da si resnično želi najti moža. Moški, zlasti v Argentini, so se je zaradi njene slave bali. Kot je dejala, je bila 12 let oziroma ves čas igranja profesionalnega tenisa, v svojem mehurčku, zato je težje spustila ljudi k sebi. "Tenis je bil čudovita stvar, dal mi je priložnost, da postanem to, kar sem. Vse stvari, ki jih moraš početi na igrišču, lahko uporabiš v življenju," je povedala leta 2003.

Nazadnje so jo povezovali tudi z nekdanjim argentinskim teniškim igralcem Juanom Martinom del Potrom, potem ko je na družbenih omrežjih objavila skupne fotografije. A nihče od njiju ni nikoli potrdil zveze.

Gabriela Sabatini ima še danes svoj parfum. Foto: Guliverimage

Njen parfum je še danes priljubljen

Sabatini pa se je dobro znašla tudi v poslovnih vodah. Že leta 1989 je izdala svoj prvi parfum, ki je pozneje postal zelo prepoznaven. Po začetnem uspehu svoje znamke parfuma je kolekcijo dišav še razširila. Njeni parfumi so zaradi dostopnosti in kakovosti še danes priljubljeni.

Še vedno je povezana tudi s tenisom, saj igra na ekshibicijskih turnirjih, je pa tudi velika ljubiteljica kolesarjenja.

Preberite še: