Jannik Sinner obiskal papeža

Devetinšestdesetletni papež naj bi bil strasten ljubitelj tenisa, ki igre ne samo gleda, ampak jo tudi igra. Zato je bilo vabilo Sinnerja z družino, obiska se je udeležil tudi predsednik italijanske teniške zveze Angelo Binaghi, pričakovano.

V intervjuju po imenovanju za kardinala leta 2023 je nekdanji misijonar v Peruju dejal: "Imam se za amaterskega igralca tenisa." kasneje je dodal: "Odkar sem zapustil Peru, nisem imel veliko priložnosti za igro, a komaj čakam, da se vrnem na igrišče."

Pope Leo XIV receives professional tennis player Jannik Sinner in the Vatican and asks for some sporting tips.



The audience took place in the rooms attached to the Vatican's Paul VI Hall, and the Pope also met with Mr. Sinner's family and the President of the Italian Tennis… pic.twitter.com/RoYTvivEyR