Đoković se je branil: O moj bog, ali ste nori? #video

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je po dolgem času spregovoril o nesrečnem turnirju Adria Tour, kjer so se okužili nekateri teniški igralci. Priznal je, da so naredili nekaj napak, a ob tem poudarja, da je bil namen turnirja dober.

Druženje igralcev in otrok. Foto: Gulliver/Getty Images

"Poskušali smo narediti nekaj dobrega. Res je, napravili smo nekaj napak, ampak ali bom zaradi tega za vedno kriv, ker sem naredil napako. Če je tako, prav. To bom sprejel, ker mi drugega ne preostane. Vem, da je bil dober namen, in če bil imel možnost, da bi še enkrat organiziral Adria Tour, bi to še enkrat storil," je uvodoma za ameriške medije (New York Times) povedal Srb.

Kaj so si mislili ljudje, ki so jih opazovali?

Novak Đoković in drugi teniški igralci so bili na udaru kritik predvsem zaradi tega, ker so se zabavali v nočnih klubih. Mnogi menijo, da je bilo njihovo vedenje povsem neodgovorno. Tega se zaveda tudi prvi igralec sveta.

"Glede nočnih klubov se strinjam. Drugače bi morali zapeljati stvari. Sponzorji so organizirali zabavo in povabili igralce. Dobro smo se počutili in uživali smo," je razlagal Nole, ki razume, da so ljudje z začudenjem opazovali njihovo početje.

"Če nas je nekdo iz Avstralije ali ZDA opazoval, kaj se je takrat dogajalo v Srbiji, so zagotovo pomislili: 'O moj bog, ali ste nori? Kaj ti ljudje počnejo?' Razumem jih."

Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko prahu je dvignilo njegovo mnenje o cepivu proti novemu koronavirusu

Beograjčan je pred časom veliko prahu dvignil zaradi cepiva, ki se ga trudijo čim prej narediti. Svetovni mediji so njegove besede povzemali tako, da je odločno proti cepivu. Novak se je branil, da so bile njegove besede vzete iz konteksta.

"Tuji mediji so napisali, da sem odločno proti vsakršnemu cepivu. Moja težava s cepljenjem je, da bi me nekdo prisilil, da bi dali nekaj v moje telo. Nisem proti cepljenju. Kdo sem jaz, da govorim o tem, glede na to, da so za to strokovnjaki, medicinsko osebje, ki rešujejo življenja po vsem svetu. Prepričan sem, da obstajajo cepiva, ki imajo malo stranskih učinkov in ki so ljudem pomagala, da zaustavijo širjenje okužb po svetu," je še povedal 33-letni športnik.

Novak Đoković je trenutno v New Yorku, kjer bo potekal turnir, ki bi ga morali igrati v Cincinnatiju, nato pa sledi še OP ZDA. Kar nekaj vrhunskih igralk in igralcev se je odločilo, da ne bodo prišli v ZDA. Med njimi so tudi Rafael Nadal, Roger Federer (poškodba) in prva igralka sveta Ashleigh Barty.