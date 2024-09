Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff je po dobrem letu dni končala sodelovanje s svojim trenerjem Bradom Gilbertom. Zmagovalka lanskega odprtega prvenstva ZDA in trener sta novico o razhodu objavila na družbenih omrežjih. Gauff je kot branilka naslova letos klonila že v osmini finala OP ZDA v New Yorku.

Odločitev mlade Američanke je prišla po nizu slabih rezultatov to poletje: izpadih v osmini finala Wimbledona, olimpijskih igrah v Parizu, turnirja WTA 1000 v Torontu in OP ZDA ter izpadu v prvem krogu turnirja WTA 1000 v Cincinnatiju.

"Hvala, Brad! Imela sva neverjeten tek in želim ti vse najboljše v prihodnosti!" je zapisala 20-letnica na družbenem omrežju X. Lani je po izpadu v prvem krogu Wimbledona 2023 nato s pomočjo Gilberta prišla do svoje prve zmage na turnirjih za veliki slam, ko je slavila v New Yorku.

Tudi Gilbert se je zahvalil Američanki pred omrežja X za 14 mesecev skupnega dela. "Coco, pri samo 20 letih je tvoja prihodnost neverjetno svetla in želim ti le nadaljnji uspeh," je zapisal nekdanji igralec, ki je delal s teniškimi velikani, kot so Andre Agassi, Andy Murray in Andy Roddick. "Veselim se naslednjega poglavja svoje trenerske kariere."

Gauff je na slovesnem odprtju olimpijskih iger v Parizu skupaj s košarkarskim superzvezdnikom LeBronom Jamesom nosila zastavo reprezentance ZDA. V francoski prestolnici je nato predčasno izpadla in ostala brez kolajne.

