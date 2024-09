Kje je dekle s pivom? #video

Megan Lucky se ha convertido en una bebedora de cerveza profesional del US Open. 🍺🎾

El año pasado su manera de beber un vaso de cerveza a en cuestión de segundo se volvió viral y este año repitió el espectáculo aclamada por sus fans 🍻 pic.twitter.com/NcTVjZ9XKQ — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) September 5, 2022

Megan Lucky je leta 2021 na teniškem OP ZDA postala slavna. V trenutku, ko jo je kamera pokazala na velikem zaslonu, je zagrabila vrček piva in ga na hitro spila. Nato je v znak zmagoslavja dvignila roke in navdušila množico na tribunah. Video je postal viralen in ima do danes že več milijonov ogledov.

"Ne vem, kaj me je prešinilo. Bil je spontan trenutek. Nič nisem razmišljala, želela sem le spodbuditi gledalce," je takrat za The New York Post povedala Megan Lucky. Vrnila se je tudi naslednje leto. Kamere so jo znova ujele, ona pa je ponovila vajo.

Vrnila se je tudi leta 2023, a …

Ravno ko se je zdelo, da tenis dobiva novo zgodbo, se je leta 2023 njena slava na igriščih Flushing Meadows končala. Očitno so organizatorji spoznali, da pitje piva ni najboljša reklama za tako velik športni dogodek.

Zaradi alkohola na tribunah je bilo že več težav



Spomnimo se, kako se je leta 2021 Nick Kyrgios pritoževal nad enim izmed gledalcev, ki naj bi bil pod vplivom alkohola. Zelo svež pa je spomin na letošnji OP Francije, ko so morali pariški organizatorji prepovedati pitje alkohola na tribunah, saj nekateri navijači niso znali brzdati svojih čustev.

"Beer girl" je del nje

"Odšla sem na OP ZDA in tisti, ki je vodil program, me iz nekakšnega razloga ni želel na velikem zaslonu. Ne vem, kaj je bil razlog, in mi tudi niso povedali. Vseeno sem se zabavala in se s tem sprijaznila. Vem, da ima vesolje načrte z menoj. Kot sem že rekla, je 'beer girl' del mene in morda bom našla kakšen drug šport, kjer si želijo nekaj dobre energije."

Namesto na teniškem OP ZDA se je pojavila na tekmi ameriškega nogometa, ko so igrali New York Jets. Tam je izzvala enega izmed navijačev in ga tudi premagala.

S čim se ukvarja danes?

S svojo prepoznavnostjo je na družbenem omrežju Instagram pridobila več kot sto tisoč sledilcev. Danes na svojem profilu predstavlja pijače, ki jih tudi ocenjuje. V njeni biografiji še piše, da je učiteljica joge, life coach in da ima tudi podkast. Očitno Megan želi unovčiti svojo prepoznavnost, ki jo je pridobila s pitjem piva.

Preberite še: