V zadnjem obdobju mu ni bilo lahko

Jannik Sinner je v nedeljo zasluženo zmagal na letošnjem OP ZDA, potem ko je v finalu po treh nizih premagal Američana Taylorja Fritza (6:3, 6:4, 7:5). A pot do te zmage je bila zanj vse prej kot lahka. Mnogi so menili, da je imel veliko srečo, da je lahko igral na turnirjih, medtem ko se je pritožil na ugotovitev, da je bil dvakrat pozitiven na dopinškem testu. Predvsem se je postavilo vprašanje, ali so prvega igralca sveta obravnavali tako kot vse druge. Nekateri so se mu postavili v bran, drugi pa so ga kritizirali.

Foto: Guliverimage

Zdaj še bolj razume

Ob vsem tem mu je uspelo ostati zbran. Še več, v nedeljo je dvignil svojo drugo lovoriko na turnirjih za grand slam. Prvo je osvojil letos na OP Avstralije.

"Ta zmaga mi res veliko pomeni, ker zadnje obdobje moje kariere res ni bilo lahko. Moja ekipa in ljudje, ki so mi blizu, so me podpirali vsak dan. Rad imam tenis. Veliko treniram, da lahko igram na takšni ravni. Šel sem dan za dnem. Najpomembnejše je, da verjameš vase. Še posebej na tem turnirju sem razumel, kako je v tem športu pomemben psihološki del."

"Zelo vesel in ponosen sem, da lahko ta trenutek delim s svojo ekipo. Lepo je bilo igrati na tem igrišču. Bilo je neverjetno leto. Toliko velikih zmag, ki so se začele v Avstraliji, kar mi je do zdaj dalo veliko samozavesti. Delo se nikoli ne neha. Vem, da se lahko še izboljšam, in komaj čakam, da bom lahko nadaljeval ta proces," je bil po veliki zmagi presrečen italijanski teniški zvezdnik.

Darren Cahill, trener Jannika Sinnerja Foto: Guliverimage

Še lažje bo preživel težke trenutke

Nad njim je bil navdušen tudi njegov trener Darren Cahill, ki se mu je pridružil leta 2022 in 23-letniku pomagal do velikih uspehov. Ta je po zmagi povedal, da je zmaga Sinnerju dala še dodatno samozavest in da bo od zdaj naprej še lažje preživel težke trenutke na največjih turnirjih.

"Med Avstralijo in turnirjem tukaj je bila razlika. Mislim, da je bilo v Avstraliji, ko je bilo prvič, prisotne več napetosti. In morda je bilo tudi nekaj več pričakovanj, ker Medvedjeva je že pred tem nekajkrat premagal," je za ESPN povedal Cahill.

Preberite še: