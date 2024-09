Arina Sabalenka prvič osvojila OP ZDA

Zmagovalka OP ZDA je Belorusinja Arina Sabalenka, ki je v velikem finalu s 7:5, 7:5 premagala domačinko Jessico Pegulo. Za številko dva svetovnega tenisa je to prva lovorika med posameznicami na OP ZDA, sicer pa tretji osvojeni grand slam. Letos in lani je osvojila Australian Open. V New Yorku je v dvojicah slavila leta 2019.