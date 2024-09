Fritz po maratonu, Sinner kljub padcu uspešen, Britanec bruhal

Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner se je ob obilici drame na igrišču prvič uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA. Italijan je v polfinalu proti Britancu Jacku Draperju padel na levo zapestje in je moral posredovati zdravnik. Vseeno je zmagal s 7:5, 7:6 in 6:2 ter se bo za naslov v New Yorku pomeril z domačinom Taylorjem Fritzem.

Jannik Sinner bo tako prvič v karieri igral za naslov na zadnjem turnirju za veliki slam v sezoni. Do finala pa se je uvrstil po dramatičnem dvoboju, med katerim si je zaradi padca poškodoval levo zapestje, njegov tekmec, britanski avtsajder Jack Draper pa je med dvobojem večkrat bruhal na igrišču in nato javno spregovoril o strahovih na tako velikih tekmah.

Posebej v drugem nizu je bilo Britancu očitno zelo slabo, večkrat je bruhal, nato pa z brisačo počistil igrišče. V vlažnih razmerah se je poskušal ohladiti, ko je menjaval ledene brisače okoli vratu in stegen ter s hladnim zrakom iz cevi.

Jack Draper vomited on the court during the US Open final against Jannik Sinner.



He threw up multiple times.



Jack Draper vomited on the court during the US Open final against Jannik Sinner.

He threw up multiple times.

Hopefully he's alright.

Jack Draper je med dvobojem celo bruhal. Foto: Reuters

"Ko igraš proti vrhunskim igralcem, je intenzivnost drugačna. To je bila zame velika priložnost. Vsekakor sem bil še malo bolj nervozen kot sicer. Sem tesnoben človek, spopadam se z anksioznostjo. Ko se mi vse 'poklopi', mi je na igrišču malo slabo, in res slabo mi je, ko se stvari zaostrijo," je po tekmi dejal 22-letni Draper, ki je do polfinala prišel brez izgubljenega niza v New Yorku.

Leto dni starejši Sinner je sočustvoval s tekmecem: "Z Jackom se zelo dobro poznava in sva dobra prijatelja. To je bil zelo fizičen dvoboj. In polfinale na grand slamu je nekaj posebnega. V sebi čutiš veliko napetost."

Težave je imel sicer tudi on. Med povratkom pri 4:4 v drugem nizu je padel na levo zapestje in tako kot Draperja so ga morali zdraviti na klopi. Posledično je zapestje spet postalo bolj ohlapno, je dejal Sinner.

"Bomo videli, kako bo jutri, ko se bo telo ohladilo. Zagotovo bo drugače. Upajmo, da nimam razloga za skrb." V tretjem nizu je Sinner dobil zadnje štiri igre zaporedoma in po 3:03 ure slavil zmago.

Južni Tirolec tako še lahko upa na svoj drugi naslov na turnirjih za grand slam, potem ko je januarja zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije. Sinner je po dveh pozitivnih dopinških testih spomladi in oprostilni sodbi tik pred turnirjem pod posebnim nadzorom.

V finalu proti Fritzu

V finalu se bo pomeril z zmagovalcem ameriškega dvoboja 26-letnim Taylorjem Fritzem, ki je bil po 3:18 ure s 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 boljši od Francesa Tiafoeja in se prvič v karieri uvrstil v finale katerega od turnirjev velike četverice.

Fritz bo imel v nedeljo priložnost, da postane prvi ameriški teniški igralec po Andyju Roddicku pred 21 leti, ki je zmagal na OP ZDA. "Zato to počnem," je skozi solze rekel Fritz: "To so uresničitve sanj. Dal bom od sebe vse, kar lahko."

Taylor Fritz se je uvrstil v finale. Foto: Reuters

Fritz je na mreži po dvoboju svojega ameriškega kolega trepljal po prsih in ga poskušal razvedriti. "Presegel me je z osnovne črte, boljši je bil. Samo poskušal sem se boriti," je dejal Fritz. Tiafoe je v petih nizih že leta 2022 izgubil prvi polfinale v New Yorku proti Špancu Carlosu Alcarazu.

Navijači so bili bolj na strani Tiafoeja, ki je igral bolj spektakularno in bil boljši tekmec večji del dvoboja, toda ko je v četrtem nizu nežno poslal "drop shot" v mrežo, je njegova igra razpadla.

"Težko je pogoltniti ta poraz, bolelo bo," je dejal Tiafoe, ki se je, kot pravi, prav tako spopadal z živčnostjo: "Mislil sem, da sem danes boljši igralec, toda v četrtem nizu sem imel nekaj krčev. Telo se mi je nekako zaprlo in me ni hotelo več ubogati. Verjetno zaradi živcev."

Pred finalom je Sinner napovedal, da ga čaka nov zahteven obračun: "V finalu bo to zelo težak izziv. Vesel sem, da sem v tem položaju, ker če si v finalu v nedeljo, to pomeni, da si opravil odlično delo."

OP ZDA, ATP, polfinale:



Jannik Sinner (Ita/1) - Jack Draper (VBr/25) 7:5, 7:6 (3), 6:2;

Taylor Fritz (ZDA/12) - Frances Tiafoe (ZDA/20) 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

