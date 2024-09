Poslovila se je prva igralka sveta, Čehinja kljub težavam v polfinale

Čehinja Karolina Muchova bo še drugo leto zapovrstjo igrala v polfinalu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V četrtfinalu je kljub zdravstvenim težavam s 6:1 in 6:4 premagala 22. nosilko, Brazilko Beatriz Haddad Maia. Od turnirja se je nekoliko presenetljivo poslovila Iga Swiatek. Po dveh nizih jo je premagala domačinka Jessica Pegula (6:2, 6:4).

Jessica Pegula je nekoliko presenetljivo premagala Igo Swiatek. Foto: Guliverimage

Iga Swiatek je v osmini finala premagala Liudmilo Samsonovo s 6:4, 6:1 in se uvrstila v svoj deveti četrtfinale na turnirju za grand slam. A na tej stopnji se je njena letošnja zgodba na OP ZDA tudi končala. Po dveh nizih jo je premagala Jessica Pegula, ki na tem turnirju še ni oddala niza in se je prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand slam.

Karolina Muchova Foto: Guliverimage

Čehinja je morala kar štirikrat na stranišče

Beatriz Haddad Maia se je po napornem dvoboju s Caroline Wozniacki uvrstila v svoj drugi četrtfinale za grand slam, kar je tudi njen največji uspeh na OP ZDA. Postala je prva Brazilka v 56 letih, ki je dosegla četrtfinale tega turnirja. A v tem je tekmovanje tudi končala, saj jo je kljub zdravstvenim težavam s 6:1 in 6:4 izločila Karolina Muchova.

Čehinja je morala med dvobojem kar štirikrat na stranišče, prejela je tudi zdravniško oskrbo, a je vseeno opravila svojo nalogo in se zanesljivo uvrstila v polfinale, kjer se bo merila z zmagovalko dvoboja med prvo igralko sveta Igo Swiatek in domačinko Jessico Pegula.

V New Yorku Muchova letos še ni izgubila niza, prav nič se ji ne pozna, da deset mesecev zaradi poškodbe ni igrala. "Malo čudna tekma, moram reči. Imam nekaj težav, ki jih ne želim komentirati. Tekala sem do stranišča, se opravičujem, če je koga to motilo, a res nisem imela izbire. Vesela pa sem, da sem kljub težavam zmagala. Pred turnirjem si nisem mislila, da bi lahko prišla tako daleč, zdaj pa upam, da nisem še rekla zadnje besede. Vsak krog je težji, zdaj me zagotovo čaka visoka ovira," je po tekmi dejala Muchova, ki je leta 2023 igrala v finalu pariškega grand slama in izgubila proti Swiatek.

OP ZDA, četrtfinale Karolina Muchova (Češ) : Beatriz Haddad Maia (Bra, 22) 6:1, 6:4

Jessica Pegula (ZDA, 6) : Iga Swiatek (Pol,1) 6:2, 6:4;

