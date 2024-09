V ženskem delu teniškega OP ZDA sta znani prvi dve polfinalistki. To je domačinka Emma Navarro, ki je za svoj prvi polfinale grand slama s 6:2 in 7:5 premagala Paulo Badoso. Druga polfinalistka je Arina Sabalenka, potem ko je premagala Kitajko Qinwen Zheng, olimpijsko prvakinjo s Pariza.

V New Yorku rojena Emma Navarro je v domačem mestu prišla do uspeha kariere. Prvič se je uvrstila v polfinale katerega od grand slamov in to pred domačimi gledalci. Triindvajsetletnica, ki je v prejšnjem krogu izločila branilko naslova Coco Gauff, je za polfinalno vstopnico tokrat po dobri uri igre premagala Španko Paulo Badoso.

Američanka je uvodni niz dobila s 6:2, v drugem pa zaostajala že z 1:5, a ji je nato uspel velik preobrat. Španka je popustila, Navarro pa dobila 24 od zadnjih 28 točk in se prebila do polfinala.

"Ko sem se vrnila na 5:2, sem slutila, da bosta morda le dva niza (smeh, op. a.). Noro, v polfinalu OP ZDA sem," je po zmagi šaljivo dejala Navarro in na vprašanje, ali je resno mislila, da bosta dva niza, odvrnila: "Vedno pravim, da ne vidim prihodnosti, a danes sem jo morda malo videla."

Ob tem se je zahvalila očetu, ki je vedno verjel vanjo: "Hvala očetu, ki je že od malih nog videl teniški potencial v meni. Hvala, da si me poslal na to avanturo." Zahvalila se je tudi trenerju, s katerim sodeluje že vrsto let: "Osem let je že, skupaj sva opravila odlično delo. Hvala ti za vse, za predanost, za vse, kar si vložil v to zgodbo, in ker si iz mene naredil teniško igralko, kakršna sem danes."

Arina Sabalenka je v četrtfinalu premagala aktualno olimpijsko zmagovalko. Foto: Guliverimage

Lanska finalistka Sabalenka v New Yorku ostaja na začrtani poti. Druga igralka sveta je v pičlih 73 minutah s 6:1 in 6:2 v četrtfinalu premagala olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen. Sabalenka se bo zdaj v polfinalu pomerila z Američanko Emmo Navarro, ki je izločila Španko Paulo Badosa.

"Častim pijačo, vi pa me podpirate na naslednji tekmi," se je pošalila Sabalenka, ko je imela v mislih prihajajoči dvoboj z ameriško tekmico.

"To bo odličen boj, zelo se veselim tekme," je dodala beloruska igralka, ki se je še četrtič zaporedoma uvrstila v polfinale OP ZDA.

Dvakratna zmagovalka OP Avstralije je lani v New Yorku izgubila šele v finalu proti ljubljenki domačega občinstva, Coco Gauff. Branilka naslova je letos že izpadla.

Četrtfinale: Emma Navarro (ZDA, 13) : Paula Badosa (Špa, 26) 6:2, 7:5

Qinwen Zheng (Kit, 7) – Arina Sabalenka (Blr, 2) 6:1, 6:2

