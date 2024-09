Kaj lahko uspe Američanoma?

Na teniškem OP ZDA se začenjajo dvoboji četrtine finala. Kot prva se bosta v četrtfinalu udarila Taylor Fritz in Aleksander Zverev, nato bosta na osrednje igrišče stopila še Grigor Dimitrov in Frances Tiafoe.

V zadnjih letih Aleksander Zverev dobro igra na turnirjih za grand slam in to se nadaljuje tudi na letošnjem OP ZDA, potem ko se je uvrstil v četrtfinale. Tokrat bo njegov nasprotnik Američan Taylor Fritz. Igralca sta do zdaj igrala devet medsebojnih dvobojev, minimalno prednost pa ime Nemec (5:4).

V večernem delu se bosta udarila Bolgar Grigor Dimitrov in Američan Frances Tiafoe. Po nepričakovanem porazu Novaka Đokovića, so se za Francesa Tiafoeja povečal možnosti, da se na turnirju prebije daleč. Resno preizkušnjo je prestal proti Benu Sheltonu, proti kateremu je že zaostajal, nato pa vendarle uspel zmagati.

Na drugi strani ga v četrtfinalu čaka Grigor Dimitrov, ki je zmagal v treh od štirih njunih medsebojnih dvobojev. Dimitrov je sicer zanesljivejši igralec, a njegova forma po poškodbi ni na najvišji ravni, kar bi Tiafoe lahko izkoristil.

Četrtfinale: Taylor Fritz (ZDA, 12) – Aleksander Zverev (Nem, 4)

Grigor Dimitrov (Bol, 9) – Frances Tiafoe (ZDA, 20)

Preberite še: