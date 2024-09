Prva igralka sveta v odlični formi, Čehinja po veliki zmagi kot srečen otrok

V ženskem delu teniškega OP ZDA so znane vse četrtfinalistke. Med osem najboljših se je uvrstila tudi Iga Swiatek, prva igralka sveta in ena glavnih favoritinj za zmago. Poljakinja je Rusinji Ljudmili Samsonovi prepustila le pet iger. V četrtfinale so se uvrstile tudi Američanka Jessica Pegula, Čehinja Karolina Muchova in Brazilka Beatriz Haddad Maia.