Na teniškem OP ZDA so se začeli dvoboji osmine finala, kjer pa ni več Novaka Đokovića in Carlosa Alcaraza, saj ste se oba presenetljivo že poslovila. Bolgar Grigor Dimitrov, Američana Frances Tiafoe in Taylor Fritz ter Nemec Alexander Zverev so se že uvrstili v četrtfinale. V tem ne bo Alexeija Popyrina, ki je v prejšnjem krogu presenetljivo izločil Novaka Đokovića.