Niti za hip dvoma o napredovanju Ige Swiatek

Prva igralka sveta Iga Swiatek je odigrala skoraj popoln dvoboj in v tretjem krogu zadnjega letošnjega grand slama s 6:4 in 6:2 izločila Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo. Domačini so zaploskali Jessici Peguli, ki je s 6:3 in 6:3 ugnala Jessico Bouzas Maneiro, Jasmine Paolini pa je bila v soboto s 6:3 in 6:4 boljša od Julije Putinceve.