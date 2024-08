Coco Gauff in finalistki z OI napredovale

Na teniškem OP ZDA ženske igrajo dvoboje tretjega kroga. Američanka Coco Gauff je z 2:1 v nizih ugnala Ukrajinko Elino Svitolino. Napredovali sta tudi finalistki olimpijskega turnirja Kitajka Zheng Qinwen in Hrvatica Donna Vekić.

Coco Gauff je po ne najboljših rezultatih v Torontu in Cincinnatiju v New Yorku zelo dobro začela turnir. Kljub težkemu letu, v katerem ni dobila turnirske zmage od januarja, je Gauff pokazala dobro formo. Elina Svitolina je po porodniškem dopustu ohranila stabilno formo, tokrat pa priznala premoč Gauff. Vsi trije nizi so se končali s 6:3, le da dva v korist Američanke, uvodnega pa je dobila Ukrajinka.

"Vedela sem, da bo težko. Vsakič, ko igram proti Jelini, se soočim s pravo borko. Morala sem igrati svoj najboljši tenis in izboljšati svoj servis v primerjavi s prejšnjim dvobojem. Servirala sem bolje, razen v zadnji igri. Hvala gledalcem, ki so mi dajali dodatno energijo," je po zmagi dejala 20-letna Američanka.