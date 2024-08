Šok v New Yorku

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Nizozemec ga je odpravil po treh nizih

Botic van De Zandschulp je poskrbel za prvovrstno presenečenja na OP ZDA. Foto: Guliverimage Na OP ZDA je prišlo do velikega presenečenja, potem ko se je že v drugem krogu poslovil eden glavnih favoritov za končno zmago, Carlos Alcaraz. Presenetljivo ga je po treh nizih gladko premagal Nizozemec Botic van de Zandschulp. Dvoboj je trajal le 2 uri in 21 minut, končni izid pa je bil 6:1, 7:5 in 6:4. Za tretjega igralca sveta je to najslabši uspeh na tem turnirju, leta 2022 pa je v New Yorku že zmagal.

"Pravzaprav sem ostal brez besed. Bil je neverjeten večer. Prvič sem igral v večernem terminu na Arthurju Asheju (osrednje igrišče op. p.). Občinstvo je bilo neverjetno. Hvala, bil je izjemen večer,” je povedal Nizozemec, ki je precej mirno sprejel zmago nad trenutno enim najboljšim igralcem sveta.

"Če se ne bom nikoli spremenil, potem se bom res težko izboljšal." Foto: Guliverimage

Meni, da se bo moral spremeniti

Carlos Alcaraz je po tekmi povedal, da že nekaj dvobojev ne ve, kaj početi na igrišču. "Po vsakem dvoboju se tako počutim in vedno povem isto. Moram se naučiti, moram razmisliti o tem. Kar trenutno razmišljam, je, da se ne spreminjam. V tem je težava. Če se ne bom nikoli spremenil, potem se bom res težko izboljšal. Kaj več o tem ne morem povedati," je razočarano po porazu povedal tretji igralec sveta, ki je imel pred turnirjem nekaj težav s pripravo.

Jannik Sinner Foto: Reuters

Sinner brez težav v 3. krog

Triindvajsetletni Sinner je imel v prvem nizu trikrat prednost odvzema servisa, a je šele v tretje potrdil prednost in povedel. V drugem je zaigral stabilnejše in izkoristil številne napake tekmeca, v tretjem pa nato le še dokončal delo.

Priljubljeni Južni Tirolec, ki je v zadnjem času pod plazom kritik in pomislekov zaradi dveh pozitivnih dopinških testov marca letos, na OP ZDA lovi šele drugi četrtfinale v karieri (2022). Vendar dogodkov tudi v luči psihično zahtevnih priprav na zadnji grand slam ne prehiteva.

"Zelo sem zadovoljen, da sem napredoval po dvoboju z zelo zahtevnim tekmecem. Z Alexom sva igrala dober teden dni nazaj v Cincinnatiju, zato sem vedel, kaj pričakovati," je takoj po dvoboju na osrednjem igrišču Arthur Ashe dejal Sinner.

"New York je vedno posebno mesto zame. Tu sem prvič nastopil na grand slamih v glavnem delu žreba, zato imam na ta kraj lepe spomine." Foto: Reuters

New York ga je sicer lepo sprejel, a ni šlo brez določenih žvižgov, še posebej v prvem krogu. "New York je vedno posebno mesto zame. Tu sem prvič nastopil na grand slamih v glavnem delu žreba, zato imam na ta kraj lepe spomine. Vedno rad igram pred temi navijači," je diplomatsko dejal prvi igralec sveta.

"Vsak turnir je drugačen. Lahko še napredujem in delam na določenih stvareh. Moraš pa biti zadovoljen, ko napreduješ. Iz dneva v dan skušam biti boljši igralec," je še dejal Sinner.

Za preboj v četrti krog, kjer je tekmovanje v New Yorku končal tudi lani, se bo prvi igralec lestvice ATP pomeril z Avstralcem Christopherjem O'Connellom. Ta je s 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 premagal Italijana Mattio Belluccija.

V moški konkurenci je izpadel osmopostavljeni Poljak Hubert Hurkacz. S 3:0 v nizih ga je ugnal Avstralec Jordan Thompson. Ta se bo v tretjem krogu pomeril z Matteom Arnaldijem. Izpadel je tudi 16. nosilec Američan Sebastian Korda, od katerega je bil s prav tako 3:0 v nizih boljši Čeh Tomaš Machač.

- OP ZDA, grand slam (67,65 milijona evrov):

- moški:

- 2. krog: Jannik Sinner (Ita/1) – Alex Michelsen (ZDA) 6:4, 6:0, 6:2;

Christopher O'Connell (Avs) – Mattia Bellucci (Ita) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3;

Gabriel Diallo (Kan) – Arthur Fils (Fra/24) 7:5, 6:7 (3), 6:4, 6:4;

Tommy Paul (ZDA/14) – Max Purcell (Avs) 7:5, 6:0, 1:0 - predaja;

Nuno Borges (Por) – Thanasi Kokkinakis (Avs) 6:4, 7:5, 7:5;

Tristan Schoolkate (Avs) – Jakub Menšik (Češ) 7:6 (4), 6:2, 2:6, 6:7 (5), 7:6 (3);

Flavio Cobolli (Ita/31) – Zizou Bergs (Bel) 4:6, 6:3, 7:5, 6:3;

Danil Medvedjev (Rus/5) – Fabian Marozsan (Mad) 6:3, 6:2, 7:6 (5);

Botic van de Zandschulp (Niz) – Carlos Alcaraz (Špa/3) 6:1, 7:5, 6:4;

Jack Draper (VBr/25) – Facundo Diaz Acosta (Arg) 6:4, 6:2, 6:2;

David Goffin (Bel) – Adrian Mannarino (Fra) 6:7 (8), 6:3, 6:2, 7:6 (1);

Tomaš Machač (Češ) – Sebastian Korda (ZDA/16) 6:4, 6:2, 6:4;

Alex De Minaur (Avs/10) – Otto Virtanen (Fin) 7:5, 6:1, 7:6 (3);

Daniel Evans (VBr) – Mariano Navone (Arg) 6:4, 6:3, 6:3;

Matteo Arnaldi (Ita/30) – Roman Safjulin (Rus) 6:2, 6:4, 6:4;

Jordan Thompson (Avs) – Hubert Hurkacz (Pol/7) 7:6 (2), 6:1, 7:5;

