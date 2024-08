V zgodovini OP ZDA, pravzaprav od leta 1968, so le štirje teniški igralci, ki so osvojili turnir kot nepostavljeni igralci, torej da niso bili nosilci na turnirju. Dve od igralk sta še vedno aktivni in obe sta letos že v uvodnem krogu doživeli bridko slovo.

Emma Raducanu se je poslovila že po prvem krogu. Foto: Guliverimage

Po drugem dnevu OP ZDA smo lahko videli povsem skrušeno teniško igralko Emmo Raducanu, ki se je morala v solzah posloviti že v uvodnem krogu. Mlada Britanka je letos v ta turnir polagala veliko upanja, a se je obrnilo povsem drugače.

Heartbreaking tears from Emma Raducanu 😢pic.twitter.com/YW984Jj59Y — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 28, 2024

Leta 2021 je poskrbela za veliko senzacijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2021 smo pri njej videli povsem drugačno zgodbo, potem ko je poskrbela za eno večjih senzacij v tenisu. Raducanu je še danes edina igralka, ki se je morala na glavni turnir prebiti skozi kvalifikacije, nato pa v New Yorku slavila veliko zmago.

Takrat je bila uvrščena na 150. mesto svetovne lestvice in je v kvalifikacijah premagala Bibiane Schoofs, Mariam Bolkvadze in Mayar Sherif. Že v kvalifikacijah ni oddala nobenega niza in je ta trend nadaljevala vse do velike zmage. Na koncu je v finalu premagala Kanadčanko Leylah Fernandez (6-4, 6-3) in kot 18-letnica dvignila prestižno lovoriko.

Andre Agassi Foto: Guliverimage

Še vedno je edini moški

Prvi in do danes edini moški, ki mu je na OP ZDA uspelo zmagati kot nepostavljenemu igralcu, je bil leta 1994 Andre Agassi. Ob tem pa je treba vseeno povedati, da je bil takrat le 16 nosilcev turnirja. Američan se je vračal po poškodbi zapestja.

V tretjem krogu je premagal 12. nosilca Wayna Ferreiro. Za tem je sledila epska zmaga v petih nizih, ko je premagal Michaela Changa, v četrtfinalu je zlahka opravil s Thomasom Musterjem, v polfinalu je "padel deveti nosilec Todd Martin. V velikem finalu pa je po treh nizih s 6:1, 7:6 (5), 7:5 premagal Nemca Michaela Sticha. Za Agassija je bila to od skupno dveh prva zmaga na OP ZDA in druga zmaga od skupno osmih na turnirjih za grand slam.

Skoraj po 30 letih je postala prva mama, ki ji je uspelo kaj takšnega Za veliko presenečenje je leta 2009 poskrbela Kim Clijsters. Foto: Guliverimage/Getty Images

Za veliko presenečenje je leta 2009 poskrbela Kim Clijsters, ki je na turnir dobila posebno povabilo. Takrat je na tem turnirju zmagala drugič in po skoraj 30 letih postala prva mama, ki ji je uspelo osvojiti turnir velike četverice.

Na poti do zmage je v drugem krogu premagala 14. nosilko Marion Bartoli, nato pa se je v osmini finala soočila s tretjo nosilko Venus Williams in se prebila v četrtfinale. Tam je premagala 18. nosilko Li Na. Sledil je kontroverzni polfinale, ko je ugnala drugo nosilko Sereno Williams. V finalu pa je z rezultatom 7:5 in 6:3 premagala deveto nosilko Caroline Wozniacki. Ob tem je treba poudariti, da je naslednje leto ubranila naslov na OP ZDA.

Sloane Stephens Foto: Guliverimage

Američanka je imela vse prej kot lahko pot

Lepo zgodbo je leta 2017 spisala Sloane Stephens, ki se je takrat vračala po poškodbi. Na lestvici je bila uvrščena šele na 83. mesto in je morala uporabiti "protected ranking", da se je sploh lahko uvrstila v žreb.

Američanka je imela vse prej kot lahko pot. V prvem krogu je premagala Roberto Vinci, nato pa z zmagama nad 11. nosilko Dominiko Cibulkovo in bodočo številko ena Ashleigh Barty napredovala v drugi teden turnirja. V četrtem krogu je premagala 30. nosilko Julio Goerges, nato pa še 16. nosilko Anastasijo Sevastovo, s čimer se je uvrstila v povsem ameriški polfinale.

V napetem polfinalu je premagala Venus Williams, v finalu pa je izgubila le tri igre proti Madison Keys in tako osvojila svoj edini turnir za grand slam. 31-letna teniška igralka se je letos poslovila že v prvem krogu turnirja.

