Neznani Avstralec izločil Cicipasa, Sinner na preizkušnji

Na teniškem OP ZDA, zadnjem letošnjem turnirju za grand slam, se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. V torek igrata tudi Jannik Sinner, prvi nosilec turnirja, in Carlos Alcaraz, ki je pred dvema letoma že slavil v New Yorku. Izpadel je 11. nosilec Stefanos Cicipas.

Za prvo presenečenje je poskrbel malo znani avstralski tenisač Thanasi Kokkinakis, ki je po skoraj štirih urah dvoboja v štirih nizih izločil 11. nosilca Stefanosa Cicipasa. Za Kokkinakisa je to druga uvrstitev v drugi krog OP ZDA, dlje še ni prišel. Na lestvici ATP je bil doslej najvišje na 65. mestu. Kot je moč razbrati iz imena, ima grške korenine.

Jannik Sinner, trenutno številka ena na svetu, ima priložnost, da postane šele četrti igralec, ki bi osvojil dva turnirja za grand slam na trdi podlagi v eni sezoni. A so se po vsej verjetnosti njegove možnosti za zmago zmanjšale, potem ko je v javnost prišel podatek, da je bil na dopinškem testu dvakrat pozitiven. Čeprav so ga oprostili, so njegove vrhunske rezultate zasenčili dvomi. Veliko vprašanje je, kako se bo mladi Italijan spopadel s pritiski javnosti. Njegov nasprotnik je Američan Mackenzie McDonald, trenutno 140. igralec sveta. Čeprav Sinner v njunih dosedanjih medsebojnih dvobojih vodi s 3:0, je glede na trenutni položaj to zanj vse prej kot lahek dvoboj.

Carlos Alcaraz še išče najboljšo formo

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Carlos Alcaraz v zadnjem času ne igra svojega najboljšega tenisa. Po zmagah na Rolandu Garrosu in v Wimbledonu je v finalu olimpijskih iger v Parizu doživel boleč poraz proti Novaku Đokoviću, kar je morda vplivalo na njegovo samozavest. Negativni niz se je nadaljeval s porazom v prvem krogu turnirja v Cincinnatiju proti Gaelu Monfilsu. Med pripravami se je še poškodoval, vendar je pozneje izjavil, da se počuti dobro. Njegov nasprotnik v prvem krogu je Avstralec Li Tu. Igrata prvič.