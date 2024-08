V New Yorku bo v naslednjih dneh tradicionalno potekal še zadnji teniški turnir za grand slam (OP ZDA), kjer se bodo pomerili vse najboljše teniške igralke in igralci. Že pred začetkom je veliko prahu dvignil dopniški primer Jannika Sinnerja, prvega igralca sveta. Veliko zanimivega se bo zagotovo dogajalo tudi na igriščih. Turnir se začne v pondeljek.

Pestro že pred začetkom turnrija

V športni javnosti in teniškem svetu je zelo završalo, potem ko je v javnost prišla informacija, da je italijanski teniški igralec Jannik Sinner marca dvakrat padel na dopinškem testu, nato pa je z dobrimi argumenti dokazal, da je nedolžen.

Italijanski zvezdnik je nato razkril, da je prekinil sodelovanje s kondicijskim trenerjem in fizioterapevtom, ki je bil glavni krivec za nastalo situacijo. Vseeno se je ob tem vnela vroča razprava. Nekateri so ostro kritizirali odločitev Mednarodne agencija za teniško integriteto (Itia), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA, ITF, drugi pa so prepričani, da so Sinnerja upravičeno oprostili …

Zdaj bodo govorili na igrišču

O tej zgodbi se bo še nekaj časa govorilo, a v ponedeljek bodo začele igralke in igralci govoriti na igrišču. Na igriščih Flushing Meadows se bodo potegovali za prestižno lovoriko za grand slam. Ta turnir velikokrat prinese presenečenje in tudi letos ne bi smela biti nobena izjema. Igralci so pred tremi tedni končali olimpijske igre v Parizu, kjer so igrali na pesku. Časa za počitek ni bilo veliko, saj so se morali spet prilagajati na trdo podlago.

Novak Đoković letos še ni dobil turnirja za grand slam. Mu bo uspelo v New Yorku? Foto: Guliverimage

Bo Đokoviću letos vendarle uspelo?

V moški konkurenci bo lansko zmago branil Novak Đoković, a že zdaj se postavlja vprašanje, v kakšnem stanju je Srb prišel v New York. Spomnimo, da je na OI v Parizu osvojil olimpijsko zlato, kar je bil letos zanj prednostna naloga. In vprašanje je, koliko se je eden najboljših igralcev vseh časov ob tem velikem uspehu čustveno izpraznil. Sam je povedal, da je še vedno lačen uspehov. Prav tako pa naj bi ga pred turnirjem pestile manjše težave, ki jih ni želel razkriti. A zdaj se zdi, da je z njim vse v redu.

Novak Djokovic showed up to practice with a new gold bag.



Very on theme for the new Olympic Gold medalist 🥇 pic.twitter.com/16K6N9BGGC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2024

Kljub vsemu bi mu zmaga na OP ZDA prinesla veliko. Osvojil bi svoj 25. turnir za grand slam, kar bi pomenilo, da je jih osvojil največ v posamični konkurenci tako med ženskami kot tudi moškimi. Naloga zanj bo vse prej kot lahka, saj mu bosta zagotovo želela načrte prekrižati Jannik Sinner, ki ga je januarja premagal na OP Avstralije, ter zmagovalec OP Francije in Wimbledona Carlos Alcaraz. Đokvović letos še ni dobil turnirja za grand slam, potem ko je v zadnjih sedmih letih vedno dobil vsaj en prestižen naslov za grand slam.

Foto: Guliverimage

Koliko bo na Sinnerja vplivala dopinška afera?

Sinner je zagotovo igralec, ki ima pravo formo, saj je zmagal turnir v Cincinnatiju, a zanimivo bo spremljati, kako so bo zaradi dopinške afere soočil s pritiski javnosti. Zagotovo mu ne bo lahko. Tega ne moremo trditi za Carlosa Alcaraza, ki je v finalu Pariza prav proti Đokoviću doživel boleč poraz, na turnirju v Cincinnatiju pa se je presenetljivo poslovil že po uvodnem dvoboju.

Poleg omenjene trojice, bi lahko štrene mešala še Rus Danil Medvedjev in Nemec Aleksander Zverev, medtem ko Rafaela Nadala, ki počasi končuje športno pot, v New Yorku ne bo.

Arina Sabalenka je v New York prišla v dobri formi. Foto: Guliverimage

Med dekleti kar nekaj kandidatk za zmago

Zelo pestro bo tudi v ženski konkurenci. Naslov bo branila Coco Gauff, ki v zadnjem času ne kaže najboljše forme, saj se na turnirju v Torontu in Cincinnatiju ni prav daleč prebila. Glavni kandidatki za zmago bi lahko bili Belorusinja Arina Sabalenka in Poljakinja Iga Swiatek.

Sabalenka je New York prišla z dobro popotnico, potem ko je zmagala turnir v Cincinnatiju in bo letos na OP ZDA poskušala preskočiti še zadnjo stopničko in prvič osvojiti prestižni turnir v ZDA. Lani jo je v finalu premagala Coco Gauff. Pri Iga Swiatek se zdi, da od Wimbledona, ko je izpadla v 3. krogu, ne najde zmagovalne formule. Na OI v Pariz se je poslovila v polfinalu, prav tako v Cincinnatiju, ko jo je po dveh nizih premagala Arina Sabalenka.

Med kandidatke za sam vrh lahko štejemo domačinko Jessico Pegula, v igri pa sta tudi olimpijska prvakinja Zheng Qinwen in zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova.

Na letošnjem OP ZDA slovenski predstavnic in predstavnikov ne bo.

