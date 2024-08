V spodnji polovici žreba bo naskok na rekordno 25. lovoriko na turnirjih za grand slam začel olimpijski prvak, Srb Novak Đoković. Sedemintridesetletni Beograjčan se bo v prvem krogu pomeril z enim od kvalifikantov.

Od favoritov za osvojitev zadnjega grand slama sezone je imel največ sreče pri žrebu. Na poti ga tako predvidoma v osmini finala čaka obračun s 13. nosilcem, domačinom Benom Sheltonom, v četrtfinalu pa bi se sodeč po postavljenih igralcih pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom.

V spodnji polovici je ob Đokoviću najvišje postavljen Nemec Alexander Zverev, ki je četrti igralec sveta in se bo v prvem krogu pomeril s Fincem Emilom Ruusuvuorijem.

Sinner v četrtfinalu proti Medvedjevu?

Danil Medvedjev se nahaja v isti polovici žreba kot Italijan Sinner in pa Španec Alcaraz. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Prvi, tretji in peti nosilec so pristali v zgornji polovici žreba. Zanimivo bo videti, kako se bo s pritiskom po nedavnih pozitivnih dopinških testih v mesecu marcu odrezal Sinner.

Prvi igralec sveta Jannik Sinner je v Indian Wellsu oddal pozitivna vzorca A in B in si prislužil naknadno diskvalifikacijo s prvega mastersa sezone, nato pa je uspešno dokazal nenamerno rabo prepovedane snovi klostebol prek pršila za rano na prstu. Vse to je potekalo v tajnosti Mednarodne agencije za teniško integriteto vse do objave rezultatov in posledičnih ugodenih pritožb ta teden.

Zmagovalec nedavnega mastersa v Cincinnatiju se bo v prvem krogu pomeril z McDonaldom, v osmini finala pa ga ob uspešno opravljenih prvih krogih čaka neugodni domačin Tommy Paul.

V četrtfinalu bi utegnil biti Italijanov tekmec Danil Medvedjev, v polfinalu pa zmagovalec OP ZDA leta 2022 Carlos Alcaraz, ki sicer lovi skupno peto lovoriko na grand slamih in tretjo zaporedno po zmagah na Rolandu Garrosu in v Wimbledonu. Španca v prvem krogu čaka eden od kvalifikantov, Medvedjeva pa Srb Dušan Lajović.

Branilka naslova začenja proti Francozinji

V New Yorku brani naslov Coco Gauff. Foto: Guliverimage Lanski turnir je v moški konkurenci dobil Đoković, pri ženskah pa bo zmago branila Američanka Coco Gauff. Ta bo v spodnji polovici lov na drugo zmago na igriščih Flushing Meadows začela proti Francozinji Varvari Gračevi, njena morebitna tekmica v polfinalu pa bi lahko bila Belorusinja Arina Sabalenka, sicer zmagovalka OP Avstralije in zadnjega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju.

Tenisačico iz Minska v prvem krogu čaka dvoboj z eno od kvalifikantk, v četrtfinalu pa bi se lahko potencialno pomerila z olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen.

V zgornji polovici žreba prvo nosilko, Poljakinjo Igo Swiatek, prav tako čaka uvodni dvoboj s kvalifikantko, njena morebitna tekmica v četrtfinalu pa bi lahko bila domačinka Jessica Pegula, finalistka Cincinnatija.

Prvo nosilko Igo Swiatek čaka najprej obračun s kvalifikantko. Foto: Guliverimage

Kazahstanka Jelena Ribakina se bo za začetek OP ZDA prav tako pomerila proti kvalifikantki, ob uspešni poti do četrtfinala pa bi se lahko udarila s finalistko letošnjega Rolanda Garrosa in Wimbledona, Italijanko Jasmine Paolini.

Slovenk v New Yorku, kjer se bo zadnji grand slam začel v ponedeljek in trajal vse do 8. septembra, ne bo. V kvalifikacijah so izpadle Veronika Erjavec v drugem ter Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović v prvem krogu.