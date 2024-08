Brez Slovenke na bližnjem Us Opnu

Veronika Erjavec je v drugem krogu kvalifikacij odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku s 4:6 in 4:6 po uri in 25 minutah izgubila s Kimberly Birrell, 142. igralko lestvice WTA iz Avstralije.

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka Veronika Erjavec, ki zaseda 206. mesto na lestvici WTA, je bila od treh slovenskih teniških igralk edina uspešna v uvodnem krogu.

Prvo igro v dvoboju je osvojila Veronika, a je Avstralka nato dobila tri zaporedoma in po 42 minutah tudi uvodni niz. V drugem je že v prvi igri odvzela servis Slovenki ter nato dobila še drugo igro. Erjavec je nato povedla s 40:15, imela po izenačenju novo prednost za osvojitev igre, pa je potem tekmica prišla do dveh prednosti, preden se je v maratonski igri znova v boljšem položaju znašla Ljubljančanka in znižala na 1:2.

Nato je po dveh zaporednih neizsiljenih napakah Avstralke izenačila na 2:2 in imela začetni udarec v peti igri, v kateri pa je do dveh priložnosti za odvzem servisa prišla tekmica in jo izkoristila. Birrell je nato povišala prednost na 4:2, Erjavec pa je imela prednost za izenačenje na 4:4, a je naredile tri napake v nizu in Avstralka je povedla s 5:3. Slovenka je dobila naslednjo igro (4:5), a brez dobljene točke izgubila deseto igro in s tem dvoboj.

Erjavčeva je bila uvodoma v dveh nizih boljša od Francozinje Manon Leonard s 6:2, 6:4. Že v prvem od treh kvalifikacijskih krogov sta se od turnirja posameznic poslovili Tamara Zidanšek (149.) in Dalila Jakupović (218.). V kvalifikacijah sodeluje 128 igralk, ki se potegujejo za 16 mest na glavnem turnirju. Zadnji turnir za veliki slam sezone se bo začel 26. avgusta.