Številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner v zadnjih dneh medijev ne polni zaradi svojih predstav, ampak je v ospredju dopinška afera.

Aprila je bil 23-letnik pozitiven na dveh dopinških testih, a ga je neodvisna preiskava teniške protidopinške agencije oprostila, saj je nezavedno užival snov, ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt. V njegovem telesu so odkrili anabolično sredstvo clostebol, ki pomaga pri rasti mišične mase oziroma moči in je na seznamu Mednarodne protidopinške agencije.

Antiseptik je fizioterapevtu priskrbel trener za fizično pripravo

Italijan je pojasnil, da je ta v njegovo telo prišla prek rok fizioterapevta, ki je zdravil rano na prstu. V intervjuju za ESPN je svojo plat zgodbe pojasnil še Sinnerjev trener Darren Cahill in povedal, kako težki meseci so za njegovim varovancem. Trener Darren Cahill Foto: Guliverimage

Cahill je podrobno razložil, kako je Sinner prišel v stik s prepovedano snovjo, ki jo v Italiji običajno najdemo v antiseptičnih razpršilih. Trener za fizično pripravo Umberto Ferrara je enega takšnih antiseptikov ponudil fizioterapevtu Giacomu Naldiju, saj si je ta s skalpelom poškodoval mezinec.

"Vsi res dobro poznamo protidopinška pravila in pravila Wade. Umberto je v tem poslu že 15 let, ima diplomo, v Italiji tudi lekarno. Delal je s številnimi igralci. Zadolžen je za Jannikovo prehrano, fizični trening, vse, s čimer se srečuje zunaj igrišča. Tudi protidopinške stvari," je dejal Cahill.

Dodal je, da sicer ni natančno jasno, kako je Naldi snov prenesel v Sinnerjevo telo, a meni, da z masažo stopal ali drugega dela telesa.

"Jannik je poštena, odlična in delavna oseba. Znašel se je v položaju, ki je neverjetno nesrečen. Je nedolžna žrtev tega." Foto: Guliverimage

"Nedolžna žrtev neverjetno nesrečnega položaja"

Avstralec ni potrdil, ali bosta Ferrara in Naldi še naprej del ekipe, a upa, da bo Sinner kmalu tisti stari teniški igralec.

"V zadnjih nekaj mesecih smo šli dan za dnem in poskušali preživeti. Jannik je poštena, odlična in delavna oseba. Znašel se je v položaju, ki je neverjetno nesrečen. Je nedolžna žrtev tega. Resnica je prišla na dan. Upam, da bo to zdaj lahko pustil za seboj, da bo lahko postajal boljši. Tisti, ki Jannika ne poznajo dobro, morda v zadnjih mesecih niso opazili sprememb, a so očitne v govorici njegovega telesa. Nekaj ​​se je zgodilo tako fizično kot miselno, z veseljem biti na igrišču. Boril se je, zahtevno je bilo tako fizično kot psihično. Nekajkrat je zbolel, vključno z vnetjem mandljev, zaradi česar je izpustil olimpijske igre. Ne želimo se nikomur smiliti, saj smo zelo hvaležni, da ni prejel nobene prepovedi, želim samo poudariti, da je odličen človek," je za ESPN še dodal Cahill, ki se nadeja, da Sinnerja različni odzivi teniškega sveta ne bodo še bolj potrli.