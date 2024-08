Prvi igralec na svetu iz Italije je v polfinalu po hudem boju ugnal Nemca Alexandra Zvereva s 7:6 (9),5:7, 7:6 (4), Američan Tiafoe pa Danca Holgerja Runeja s 4:6, 6:1 in 7:6 (4).

"Bil je zelo težek teden. Zelo sem vesel, kako se je razpletel današnji dvoboj," je povedal Sinner v intervjuju na igrišču. "Psihično je bilo zelo težko. Tukaj sem imel tako neverjeten niz in danes sem poskušal dati vse od sebe. Oba sva bila precej utrujena od nedeljskega polfinala. Oba sva čutila veliko napetosti, vendar sem zelo vesel ravni tenisa, ki sem jo igral danes, še posebej v pomembnih trenutkih."

Frances Tiafoe Foto: Reuters

Triindvajsetletni Sinner je premagal Tiafoeja v eni uri in 37 minutah. Po zmagah na turnirju za grand slam v Melbournu ter turnirju v Rotterdamu, mastersu 1000 v Miamiju in turnirju v Halleju ima v tej sezoni že pet trofej in je edini igralec, ki je letos osvojil dve kroni na turnirjih ATP serije masters 1000.

To je bil Sinnerjev 15. karierni naslov na turnirjih ATP. Italijan je letos jasno povedal, da so osrednja točka njegove sezone olimpijske igre v Parizu, vendar pa je pariški olimpijski turnir izpustil zaradi bolezni, vnetja mandljev.

Sinner se na OP ZDA, ki se bo začel 26. avgusta, podaja kot glavni favorit in ima več kot 2000 točk prednosti pred številko dva moškega tenisa Srbom Novakom Đokovićem.

"Pomembno je, da si lahko opomorem, da bom pripravljen na New York," je dejal Italijan.

"To je glavni cilj za OP ZDA. Vesel sem, da sem v položaju, v katerem sem. Lačen sem dvobojev. Upam, da bom v New Yorku pokazal dober tenis."

Proti Tiafoeju je Sinner dosegel 29 winerjev, vključno s 13 asi. "Res sem utrujen," je povedal 26-letni Tiafoe. "Nisem navajen igrati toliko dvobojev kot vi veliki fantje. Dobro odigrano," pa je dejal Tiafoe.

Sinner je najmlajši prvak Cincinnatija po Andyju Murrayju, ki je leta 2008 na tem turnirju slavil star 21 let.

Izid:

- Cincinnati, masters ATP (6,18 milijona evrov):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/1) : Frances Tiafoe (ZDA) 7:6 (4), 6:2.