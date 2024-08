Kot je zapisala Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA, ITF in na grand slamih, je Italijana minuli četrtek neodvisna preiskava oprostila.

Ugotovili so, da zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije, ki je bil dvakrat pozitiven med mastersom v Indian Wellsu, ni namerno uporabil prepovedane snovi. Sinner je nezavedno užival prepovedano snov, ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt.

Wada si pridržuje pravico do pritožbe na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas), če bo to potrebno. Foto: Reuters

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios pa je prek omrežja X ostro kritiziral odločitev Itie. "Smešno - ne glede na to, ali je bilo po naključju ali načrtovano. Dvakrat te testirajo s prepovedano (steroidno) substanco ... Odsoten bi moral biti dve leti," je zapisal 29-letnik, ki je leta 2022 igral v finalu Wimbledona.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2