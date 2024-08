"Sam pri sebi vem, da nisem ničesar storil narobe. S tem zavedanjem v glavi sem moral tekmovati že več mesecev, a sem se hkrati opominjal, da nisem storil ničesar narobe. Vedno sem spoštoval pravila in vedno bom spoštoval vsa pravila v zvezi z bojem proti dopingu. Olajšanje po končnem razpletu je zelo veliko. Vsak igralec, ki je pozitiven na testiranju, mora skozi enak proces," je prepričan 23-letni Italijan, ki ima za seboj sanjsko sezono, hkrati pa tudi madež, ki bo kljub dokazom, da sam ni kršil protidopinških pravil, ostal za vedno.

Sinner med treningom v ZDA Foto: Guliverimage

"Ni bližnjic, ni drugačne obravnave, proces je za vse enak. Prepovedi tekmovanja so mi preklicali zaradi hitrosti, s katero smo z mojo ekipo identificirali snov, za katero so trdili, da povzroča kontaminacijo. Takoj smo vedeli in se zavedali, kaj se je zgodilo. To je bil zelo težek trenutek zame in za mojo ekipo. Še vedno je, ker je zadeva dokaj sveža. Zdaj tudi vem, kdo je moj prijatelj in kdo ni, kajne? Ker moji prijatelji vedo, da tega nikoli ne bi storil, in držimo skupaj," je sklenil Sinner. Na vprašanje, ali je zaskrbljen glede škode, ki bi jo lahko dopinški škandal povzročil njegovemu ugledu, je ponovil, da sam ve, ničesar ni storil narobe.

Sinner je po dopinškem škandalu odpustil kondicijskega trenerja Umbera Ferraro in fizioterapevta Giacoma Naldija. "Naldi in Ferrara sta bila velik del moje kariere. Opravili smo neverjetno delo, dosegli smo veliko uspeha. Zdaj se zaradi teh napak ne počutim tako samozavestno, da bi lahko nadaljeval z njima," je Sinner razkril po žrebu na novinarski konferenci pred OP ZDA.

