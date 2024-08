Igi Swiatek ni bilo lahko že v prvem krogu

V ženskem delu OP ZDA je kot prva v torek na osrednjem igrišču v Flushing Meadowsu v Queensu zaigrala Iga Swiatek, prva igralka sveta, in se precej bolj od pričakovanj namučila z Rusinjo Kamilo Rahimovo. V drugi krog je napredovala s 6:4, 7:6, a je drugi niz trajal kar uro in 15 minut. Prava poslastica se obeta med Naomi Osako in Jeleno Ostapenko, zelo zanimiv bi lahko bil tudi dvoboj med Bianco Andreescu in Jasmine Paolini.