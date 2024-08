Branilka naslova Coco Gauff brez težav v drugi krog

Branilka naslova na teniškem turnirju za grand slam v New Yorku, Američanka Coco Gauff, se je zanesljivo uvrstila v drugi krog tekmovanja za odprto prvenstvo ZDA. V prvem krogu je s 6:2, 6:0 premagala Francozinjo Varvaro Gračevo. Tudi druga nosilka Arina Sabalenka ni imela težav, Priscillo Hon je izločila s 6:3, 6:3.

Coco Gauff z izjemo nekaj prvih iger ni imela pretiranih težav v prvem krogu. Tekmici je oddala le dve igri in uspešno začela branjenje lanskega naslova. "Tukaj je nekaj več pritiska, ampak lansko leto je bilo v New Yorku res neverjetno. Te občutke želim prinesti tudi na letošnje tekmovanje," je v prvi izjavi po dvoboju dejala 20-letnica iz Atlante.

V zadnjih tednih je bila daleč od prepoznavne forme. V Wimbledonu je izpadla v osmini finala, na olimpijskih igrah v Parizu pa v tretjem krogu. Še slabše ji je šlo na nedavni severnoameriški turneji na trdi podlagi, saj je na močnih turnirjih v Torontu in Cincinnatiju zabeležila le eno zmago.

"Moj pogled na dogajanje v zadnjih tednih se je precej spremenil. Zdaj skušam le čim bolj uživati. To so trenutki, zaradi katerih igramo. Zadnji tedni so bili zahtevni, a tukaj ponavadi igram zelo dobro. Prikazala sem boljši tenis kot na preteklih tekmah," je še dodala tretja nosilka OP ZDA, ki jo v drugem krogu čaka obračun proti Nemki Tatjani Maria.

Zanesljivo je napredovala tudi ena skritih favoritinj, 26. nosilka iz Španije Paula Badosa. S 6:0, 6:3 je polfinalistka Cincinnatija ugnala Švicarko Viktorijo Golubic.

Aktualna olimpijska prvakinja, Kitajka Zheng Qinwen, je brez večjih težav ugnala Američanko Amando Anisimovo. Foto: Guliverimage

Aktualna olimpijska prvakinja pred domačinke v drugi krog OP ZDA

Dvoboj proti nekoč zelo obetavni Američanki Amandi Anisimovi je slabo začela in izgubila prvi niz s 4:6, nato pa unovčila boljšo formo in s 6:4, 6:2 po dveh urah in 20 minutah končala dvoboj. Tekmica 21-letne Kitajke, sicer finalistke OP Avstralije na začetku leta, bo v drugem krogu Rusinja Erika Andrejeva.

Zanesljivo se je v drugi krogu uvrstila tudi finalistka olimpijskega turnirja v Parizu, Hrvatica Donna Vekić. S 6:4, 6:4 je ugnala Kimberly Birrell. Avstralka je v drugem krogu kvalifikacij ustavila Slovenko Veroniko Erjavec.

Napredovali sta tudi 12. nosilka Darja Kasatkina po zmagi v dveh nizih nad Romunko Jaqueline Cristian in Elina Svitolina, ki je za slavje proti Marii Lourdes Carle potrebovala niz več.

Že v prvem krogu pa je izpadla deveta nosilka, Grkinja Maria Sakari. Ta je zaradi težav z ramo predala dvoboj po izgubljenem prvem nizu proti Kitajki Wang Yafan.

OP ZDA, WTA (1. dan) Barbora Krejčikova (Češ/8) - Marina Bassols (Špa) 7:6, 6:2

Gabriela Ruse (Rom) - Julia Grabher (Avt) 6:2, 6:4

Taylor Townsend (ZDA) - Martina Trevisan (Ita) 6:2, 7:5;

Paula Badosa (Špa/26) - Viktorija Golubic (Švi) 6:0, 6:3;

Viktorija Azarenka (Blr/20) - Julija Starodubceva (Ukr)3:6, 6:1, 6:1

Clara Burel (Fra) -Sloane Stephens (ZDA) 0:6, 7:5, 7:5

Diane Parry (Fra) - Wang Xiyu (Kit) 7:6 (2), 7:6 (5);

Wang Yafan (Kit) - Maria Sakari (Grč/9) 6:2 - predaja;

Emma Navarro (ZDA/13) - Ana Blinkova (Rus) 6:1, 6:1

Arantxa Rus (Niz) - Ana Bogdan (Rom) 6:4, 7:6 (5)

Harriet Dart (VBr) - Chloe Pacquet (Fra) 6:1, 6:2

Marta Kostjuk (Ukr/19) - McCartney Kessler (ZDA) 6:2, 6:3

Elina Svitolina (Ukr/27) - Maria Carle (Arg) 3:6, 6:3, 6:4

Anhelina Kalinina (Ukr) - Oceane Dodin (Fra) 6:1, 3:6, 6:1;

Tatjana Maria (Nem) - Solana Sierra (Arg) 6:2, 6:3;

Coco Gauff (ZDA/3) - Varvara Gračeva (Fra) 6:2, 6:0;

Zheng Qinwen (Kit/7) - Amanda Anisimova (ZDA) 4:6, 6:4, 6:2

Erika Andrejeva (Rus) - Yuan Yue (Kit) 6:3, 7:6 (7);

Moyuka Uchijama (Jap) - Tamara Korpatsch (Nem) 3:6, 6:3, 6:4;

Jule Niemeier (Nem) - Dajana Jastremska (Ukr/32) 6:4, 6:7 (3), 6:4;

Donna Vekić (Hrv/24) - Kimberly Birrell (Avs) 6:4, 6:4;

Greet Minnen (Bel) - Magdalena Frech (Pol) 7:5, 7:5;

Peyton Stearns (ZDA) - Lesja Curenko (Ukr) 6:1, 7:5;

Darja Kasatkina (Rus/12) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:2, 6:4;

Madison Keys (ZDA/14) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:1;

Maya Joint (Avs) - Laura Siegemund (Nem) 6:4, 7:5;

Ajla Tomljanović (Avs) - Ann Li (ZDA) 6:4, 6:4;

Elise Mertens (Bel/33) - Veronika Kudermetova (Rus) 3:6, 6:4, 6:3;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/29) - Viktorija Tomova (Bol) 6:7 (4), 6:0, 7-5;

Iva Jovic (ZDA) - Magda Linette (Pol) 6:4, 6:3;

Lucia Bronzetti (Ita) - Lulu Sun (NZl) 6:1, b.b.,

Arina Sabalenka (Blr/2) - Priscilla Hon (Avs) 6:3, 6:3.

