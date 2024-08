Branilka naslova ima novo nalogo, na delu tudi srebrna Hrvatica

Američanka Coco Gauff v New York ni prišla z najboljšo popotnico, saj je izgubila v prvem krogu turnirja v Cincinnatiju, kjer je branila naslov. Na letošnjem OP ZDA, kjer prav tako brani naslov, je začela veliko bolje, ko je suvereno premagala Varvaro Gračevo. Gauff letos sicer še ni osvojila turnirja od zmage v Aucklandu na začetku sezone, a je imela uspehe na drugih velikih turnirjih. Prebila se je do polfinala na OP Avstralije, Indian Wellsu, Rimu in Roland Garrosu. V drugem krogu se bo pomerila s Tatjano Mario, ki je po osmih zaporednih porazih na turnirjih v New Yorku končno zmagala v prvem krogu. Gauff vodi v medsebojnih dvobojih z 1:0.

Belorusinja Arina Sabalenka se je zlahka prebila skozi prvi krog, ko je premagala kvalifikantko Priscillo Hon s 6.3, 6:3. V zadnjih treh letih se je vedno prebila do polfinala, lani pa je končala turnir v finalu, ko je izgubila proti Coco Gauff. Italijanka Lucia Bronzetti je napredovala po predaji nasprotnice v prvem krogu in ima slabe možnosti proti Sabalenki, saj še nima zmage proti igralkam iz prve deseterice.

Hrvatica Donna Vekić je na letošnjem OP ZDA prekinila niz treh zaporednih porazov v prvem krogu, potem ko je premagala kvalifikantko Kimberly Birrell. To je njena prva zmaga po osvojitvi srebrne medalje na Olimpijskih igrah v Parizu, kjer je premagala tudi Coco Gauff. Belgijka Greet Minnen je napredovala z zmago nad Magdaleno Frech, kar je njena druga zmaga na tem turnirju. V medsebojnem dvoboju vodi Minnen z 1:0, vendar je Vekić vseeno v rahli prednosti.

Zanimivi dvoboji: Coco Gauff (ZDA, 3) – Tatjana Maria (Nem)

Arina Sabalenka (Blr, 2) – Lucia Bronzetti (Ita)

Donna Vekić (Hrv) – Greet Minnen (Bel)

Madison Keys (ZDA, 14) – Maya Joint (Avs)

