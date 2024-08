Đoković napredoval prek rojaka, ki se mu je do poškodbe odlično upiral

Favorizirani teniški igralci in igralke so se v hudi vročini in sopari uvrstili v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, med njimi tudi branilec lanskega naslova - Srb Novak Đoković, ki se je pomeril z rojakom Laslom Đerejem.

Sedemintridesetletni Novak Đoković, ki je v začetku tega meseca osvojil manjkajočo zlato olimpijsko kolajno na igrah v Parizu, je bil v drugem krogu boljši od rojaka Lasla Đereja. Drugi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov je uvodna niza dobil s 6:4 in 6:4, v tretjem pa je Đere zavoljo poškodbe dvoboj predal pri zaostanku 0:2.

Srb Laslo Đere se je pred predajo dvoboja zaradi poškodbe odlično upiral rojaku Novaku Đokoviću. Foto: Guliverimage

Osem let mlajši Đere je bil do predaje povsem enakovreden svojemu slovitemu rojaku in 24-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. To je po dvoboju priznal tudi Đoković, ki je dosegel svojo 90. zmago na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu.

"Nihče od nas ne želi napredovati zaradi zdravstvenih težav tekmeca. Đere je sijajen igralec in bi moral drugi niz dobiti, saj je že vodil s 4:2. Moja igra ni bila najboljša, predvsem porazen je bil moj začetni udarec, tako da sem se moral zanesti na svojo igro z osnovne črte," je po dvoboju dejal zmagovalec OP ZDA v letih 2011, 2015, 2018 in 2023.

V naslednjem krogu ga čaka Avstralec Alexei Popyrin, ki je bil zanesljivo boljši od Španca Pedra Martineza s 6:2, 6:4 in 6:0.

Aleksander Zverev Foto: Guliverimage

Zverev po treh nizih do tretjega kroga

Poleg Đokovića so napredovali tudi Nemec Alexander Zverev, Rus Andrej Rubljov in Norvežan Casper Ruud, prav vsi pa so morali premagati francoske tekmece. Četrtpostavljeni Nemec je ugnal Aleksandra Müllerja s 6:4, 7:6 (5), 6:1, šestopostavljeni Rus Arthurja Rinderknecha s 4:6, 5:7, 6:1, 6:2 in 6:2, osmopostavljeni Norvežan pa Gael Monfilsa s 6:4, 6:2, 2:6 in 7:6 (3).

Zanimivi dvoboji: Novak Đoković (Srb/2) : Laslo Đere (Srb) 6:4, 6:4, 2:0 - predaja;

Ben Shelton (ZDA/13) : Roberto Bautista Agut (Špa) 6:3, 6:4, 6:4;

Casper Ruud (Nor/8) : Gael Monfils (Fra) 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (3);

Taylor Fritz (ZDA/12) : Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 7:6 (1), 6:1;

Frances Tiafoe (ZDA/20) : Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 6:1, 1:0 - predaja;

Alexander Zverev (Nem/4) : Alexandre Müller (Fra) 6:4, 7:6 (5), 6:1;

Andrej Rubljov (Rus/6) : Arthur Rinderknech (Fra) 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2;

