Iga Swiatek tokrat oddala le eno igro, Ribakina se je poslovila brez boja

Na osrednjem igrišču se je predstavila prva nosilka Iga Swiatek. Poljakinja je po boljši igri kot v prvem krogu tokrat oddala le eno igro proti Japonki Eni Shibahara. Slavila je s 6:0, 6:1 po vsega uri in petih minutah. Za preboj v četrti krog se bo 22-letnica iz Varšave pomerila z boljšo iz dvoboja med Rusinjo Anastazijo Pavljučenko in Italijanko Elisabetto Cocciaretto.

"S celotno predstavo sem zadovoljna. Nisem pretiravala z močjo, bila sem solidna in izbirala prave udarce," je ključe do zmage naštela Swiatek.

"Bila sem v boljšem ritmu, potem ko sem bila nekoliko nervozna na prvi tekmi. Zato sem se skušala osredotočiti na stvari, ki jih lahko nadziram. Nisem se osredotočila na rezultat, le na to, na kar sem delala na treningih. Če preveč razmišljaš o rezultatu, ti glava hitro odtava drugam," je še o dvoboju dejala prva nosilka.

Karolina Pliškova se je poškodovala kaj hitro po začetku dvoboja. Foto: Guliverimage

Po predaji Čehinje Karoline Pliškove je v tretji krog napredovala Italijanka Jasmine Paolini. Peta nosilka in finalistka letošnjega Rolanda Garrosa in Wimbledona je odigrala le tri točke, preden si je Čehinja zvila gleženj in ni bila sposobna nadaljevati.

Ribakino ustavila poškodba

"Zaradi poškodb" je brez brez boja predala dvoboj drugega kroga kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina. V tretji krog je tako napredovala Francozinja Jessika Ponchet. "Na žalost moram skleniti nastope zaradi mojih poškodb. Nisem si želela tako končati zadnjega grand slama sezone, ampak moram poslušati svoje telo. Upam, da bom lahko na pravi način končala sezono," je v izjavi za javnost dejala 25-letna Ribakina, ki v New Yorku še nikoli ni nastopila v četrtem krogu.

Ponchetova, sicer 143. igralka na lestvici WTA bo za preboj v četrti krog igrala bodisi proti Danki Caroline Wozniacki bodisi Mehičanki Renati Zarazua.

Zanesljivo je napredovala 18. nosilka Rusinja Dijana Šnajder, ki je bila s 6:4, 6:4 boljša od Danke Clare Tauson. Po dveh nizih sta si tretji krog priborili tudi 15. nosilka Rusinja Ana Kalinska in 30. nosilka Kazahstanka Julija Putinceva. Prva je z 2:0 v nizih ugnala Madžarko Anno Bondar, druga pa Kitajko Wang Xinyu prav tako brez oddanega niza.

Zanimivo bo spremljati še eno Japonko. Za tretji krog se bo borila Naomi Osaka, ki je v uvodnem srečanju opozorila na posebno športno opravo. Osaka je v uvodnem krogu premagala Jeleno Ostapenko, deseto igralko sveta, kar je dober obet za nadaljevanje turnirja. Tokrat bo njena nasprotnica Čehinja Karolina Mučova, ki je lani igrala v polfinalu tega prestižnega turnirja. To bo njun tretji medsebojni dvoboj, izid v zmagah pa je 1:1. Oba dvoboja sta se končala po treh nizih.

Izidi, WTA Iga Swiatek (Pol/1) - Ena Shibahara (Jap) 6:0, 6:1;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Mira Andrejeva (Rus/21) 6:1, 6:4;

Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Marie Bouzkova (Češ) 3:6, 7:6 (1), 6:3;

Sara Errani (Ita) - Caroline Dolehide (ZDA) 7:5, 7:5;

Dijana Šnajder (Rus/18) - Clara Tauson (Dan) 6:4, 6:4

Jessica Bouzas (Špa) - Katie Boulter (VBr/31) 7:5, 7:5;

Jessica Pegula (ZDA/6) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (4), 6:3;

Jessika Ponchet (Fra) - Jelena Ribakina (Kaz/4) brez boja;

Beatriz Haddad Maia (Bra/22) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:2, 6:1;

Ana Kalinska (Rus/15) - Anna Bondar (Mad) 6:2, 6:4;

Anastazija Potapova (Rus) - Varvara Lepčenko (ZDA) 6:3, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz/30) - Wang Xinyu (Kit) 6:1, 7:6 (4);

Jasmine Paolini (Ita/5) - Karolina Pliškova (Češ) 0:0 - predaja.

Preberite še: