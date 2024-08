Je bil to najkrajši dvoboj v zgodovini? #video

V drugem krogu OP ZDA sta se med seboj pomerili Italijanka Jasmine Paolini, peta nosilka turnirja, in Čehinja Karolina Pliškova, nekdaj tudi prva igralka sveta. Ljubitelji tenisa so pričakovali zanimiv dvoboj, a se je ta končal po le treh točkah oziroma po dobri minuti.

Na začetku dvoboja pri izidu 15:15 je Pliškova nerodno stopila na levo nogo. Že takoj je bilo videti, da z 32-letno teniško igralko nekaj ni v redu, saj je takoj odšepala proti svojemu stolu, kmalu za tem pa je Italijanka segla v roko in predala dvoboj. Izid na semaforju je kazal 30:15.

The shortest match in US Open (and tennis) history was Georges Goven beating Chico Hagey, 0-15 ret., in the first round in 1972. Hagey ran for a wide ball on the first point, plowed into the fence and broke his right leg.