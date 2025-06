Nov dan, nove težave favoritinj

Na teniškem turnirju WTA v Rimu sta se v drugem krogu poslovili tretja in četrta nosilka, Američanka Jessica Pegula in Italijanka Jasmine Paolini. To je gladko v dveh nizih izločila Tunizijka Ons Jabeur, prva pa je po hudem boju morala priznati premoč Rusinji Ljudmili Samsonovi. V Halleju v Nemčiji sta uspešno nastopila drugi in tretji nosilec, domačin Alexander Zverev in Rus Danil Medvedjev.