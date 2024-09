Pravzaprav se je Roger Federer na OP ZDA pojavil prvič po letu 2019, ko je nazadnje igral kot profesionalni teniški igralec. Legendarni teniški igralec je odgovoril tudi na vprašanje glede dopinškega primera Jannika Sinnerja, prva igralca sveta. Ta je bil marca dvakrat pozitiven, pozneje pa so ga oprostili, potem ko jih je Sinner prepričal, da ni namerno vzel anabolni steroid klostebol.

Jannik Sinner je v zadnjem času dvignil veliko prahu. Foto: Guliverimage

Kaj je povedal o dopinškem primeru Jannika Sinnerja?

"To niso novice, ki jih radi vidimo v našem športu. Ne glede na to, ali je nekaj naredil ali ni naredil, katerikoli igralec. Razumem frustracije: Ali je bil obravnavan isto kot drugi? In mislim, da na koncu vsi verjamemo, da ni naredil ničesar. Gre za zapleteno situacijo. To je nočna mora vsakega športnika in ekipe, ki se soočajo s tovrstnimi obtožbami in težavami. Moramo verjeti v proces in vsem vpletenim," je v oddaji Today povedal Federer in se ob tem vseeno vprašal, ali je bilo prav, da Sinnerja v času, ko niso bili prepričani, da je nedolžen, vseeno pustili igrati na turnirjih.

Roger Federer receiving so much applause on Arthur Ashe.



He stands up and waves to the crowd.



His first time back here since 2019, and he’s greeted with so much love.



Tennis misses this man every day. 🥹



pic.twitter.com/0ab1XIoq5E — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2024

Nekaj ur za tem se je eden najboljših igralcev vseh časov pojavil na osrednjem igrišču, ko sta četrtfinalni dvoboj igrali Arina Sabalenka in Qinwen Zheng, in doživel huronski in glasen sprejem. Federer je na OP ZDA zbral pet zmag. Pravzaprav je v New Yorku slavil pet let zapored (2004 – 2008).

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

Za mnenje so vprašali še nekaj drugih nekaj imen svetovnega tenisa. Med drugim tudi Rafaela Nadala, ki se je postavil na stran Italijana. Ta je namreč prepričan, da Sinnerja niso nič drugače obravnavali. "Poznam Sinnerja in ne verjamem, da je Sinner kdaj želel dopingirati," je Španec povedal za špansko televizijo v oddaji El Hormiguero in dodal: "Verjamem v organe, ki morajo sprejeti odločitve in ki jih resnično sprejemajo na podlagi tega, kar verjamejo, da je prav."

Svoje mnenje je pred letošnjim OP ZDA dal tudi Novak Đoković. Srba je dejal, da povsem razume igralce, ki se sprašujejo, ali v tem športu obstajajo dvojna merila.

Preberite še: