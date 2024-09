Postavil se je na njeno stran: Dajte ji čas

Jack Draper je branil svojo rojakinjo Emmo Raducanu. Mlada teniška zvezdnica je bila spet na udaru kritik, potem ko se je poslovila že v prvem krogu OP ZDA. Enaindvajsetletna teniška igralka je po bolečem porazu v solzah dejala, da se je verjetno na napačen način pripravljala na letošnji zadnji turnir za grand slam, kjer je pred tremi leti senzacionalno zmagala kot 18-letnica.

Emma Raducanu je po razočaranju tudi sama priznala, da je naredila napako pri pripravi na OP ZDA. Foto: Guliverimage

Do nje je bila kritična tudi legendarna Martina Navratilova

Raducanu se je pred OP ZDA odločila, da izpusti celo vrsto turnirjev, kar očitno res ni bila prava poteza. Do nje je bila kritična tudi legendarna Martina Navratilova, ki je dejala, da Britanka še vedno ni pripravljena tako, kot bi morala biti. "Mislim, da mora Emma prevzeti nadzor nad sabo, svojo blagovno znamko in teniško kariero. Odločena mora biti, kdo je v njeni ekipi, kaj je njen cilj in ne uiti izpod nadzora," je za Sky Sports povedala Navratilova.

Emma Raducanu Foto: Guliverimage

Svoje mnenje glede tega je izrazil tudi Jack Draper. "Mislim, da je pomembno, da ji dajo čas, da gre svojo pot, da se fizično izboljša ter pokaže trud vseh teh let, da se vrne na pravo mesto. Brez dvoma je bilo za Emmo zelo težko, ker je takrat ravno končala srednjo šolo. Prišla je sem (na OP ZDA, op. p.), sanjsko odigrala na turnirju in zmagala. Po tem so bila pričakovanja do nje zares velika. Ni nujno, da ima prave temelje fizične priprave, da je lahko vseskozi na turneji."

Foto: Reuters

Navdih je dobil ravno pri Emmi Raducanu

Jack Draper, ki ravno tako kot Emma Raducanu leta 2021 na letošnjem OP ZDA ni oddal niza, je povedal, da sta mu navdih bila ravno Raducanu in Andy Murray, ki je v New Yorku slavil leta 2012. Ob tem pa je priznal, da je tudi on potreboval nekaj časa, da se je navadil na težek ritem profesionalnega tenisa, a z uspehom na OP ZDA je njegov trud poplačan.

"Zavedal sem se, da moram vložiti vse svoje življenje v ta šport. Moram jesti prave stvari in trenirati še močneje kot kadarkoli prej. Zbrati okrog sebe prave ljudi in se osredotočiti na to, da postanem eden najboljših ljudi na svetu. Učil sem se od drugih igralcev, njihovih različnih izkušenj ter ob ugotavljanju, kaj se dogaja z menoj. Zelo pomembno je bilo, da sem se zazrl vase in poskušal ugotoviti, kako bom čim bolj dosleden," je za Independent povedal Draper.

Preberite še: