Sedmi nosilki Ukrajinka Ljudmila Kičenok in Latvijka Jelena Ostapenko sta sklenili popolnih štirinajst dni na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu ter osvojili naslov med ženskimi dvojicami. Ukrajinsko-latvijska naveza je v finalu premagala francosko-kitajsko kombinacijo Kristina Mladenović in Zhang Shuai s 6:4, 6:3.

"Mislim, da sva res odlična ekipa in mislim, da sta bila dva tedna odlična," je dejala Jelena Ostapenko po osvojenem naslovu in dodala: "Ničesar nisva pričakovali, vsak dvoboj sva igrali bolje in nisva izgubili niti niza." Po zmagi je Ljudmila Kičenok, ki je zaročena s trenerjem Ostapenkove, Stasom Kumarskyjem, razkrila, da je bila zaradi odličnih partij in zmag prisiljena odpovedati poroko.

"To sredo sva bila dogovorjena, da se poročiva, vendar sem imela polfinale," je Kičenokova povedala Mary Joe Fernandez med podelitvijo pokalov. Kičenok in Kumarsky sta preložila poroko in zdaj sta 32-letna Kichenok in 27-letna Ostapenko prvakinji US opna v ženskih dvojicah. To je njun prvi skupni naslov v konkurenci ženskih dvojic na turnirjih za grand slam. Ostapenko je leta 2017 slavila tudi med posameznicami, ko je premagala Romunko Simono Halep za naslov na Roland Garrosu.

OP ZDA, WTA, ženske dvojice, finale:



Ljudmila Kičenok/Jelena Ostapenko (Ukr/Lat/7) - Kristina Mladenović/Zhang Shuai (Fra/Kit) 6:4, 6:3.