Jessico Pegula, trenutno tretjo teniško igralko sveta, do neke mere jezijo teorije o njenem stilu življenja. Njena starša sta namreč zelo uspešna v poslovnem svetu in lastnika več športnih ekip, zato nekateri mislijo, da ji ni treba v življenju nič delati. Pa je res tako?

Že pred časom smo pisali o izjemno bogatih starših Emme Navarro, ki ji je uspelo v svetu ženskega tenisa. Zelo uspešne starše pa ima tudi Jessica Pegula, trenutno tretja igralka sveta in finalistka letošnjega OP ZDA.

Njena starša sta znana predvsem v poslovnem svetu. Njen oče je Terry Pegula, lastnik več športnih ekip, vključno z Buffalo Bills (ekipa NFL) in Buffalo Sabres (ekipa NHL). Je podjetnik, ki si je svoje bogastvo ustvaril v energetskem sektorju, predvsem z naftnimi in plinskimi naložbami. Njena mama Kim Pegula je predsednica in izvršna direktorica podjetja Pegula Sports and Entertainment, ki nadzoruje športne ekipe in nepremičnine v lasti družine Pegula.

Včasih jo jezi, kaj si ljudje mislijo o njej. Foto: Guliverimage

Smešno se ji zdi, kaj vse si ljudje mislijo o njej

Jessica Pegula torej prihaja iz zelo uspešne družine, vendar je do svojih vrhunskih teniških rezultatov prišla z veliko odrekanja in trdega treninga in ne zaradi velikega premoženja svojih staršev. Zato jo večkrat jezi, tako je bilo tudi med zadnjim OP ZDA, da imajo nekateri napačno predstavo o njenem življenju.

"Imela sem medijske obveznosti. In kaj je bilo najbolj moteče? Mislijo, da imam svojega butlerja, da me vozijo naokoli, da imam zasebno limuzino in povsod potujem zasebno. A to vsekakor ne drži. Včasih je malo moteče, ampak iskreno se mi zdi smešno, ker nikogar ne poznam, ki bi živel na takšen način," je povedala 30-letna teniška igralka, ki si je zagotovo teniško kariero ustvarila z lastnim delom, saj drugače v vrhunskem tenisu ne gre.

Eugenie Bouchard se je oglasila na družbenih omrežjih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Odzvala se je tudi Kanadčanka

Nekateri želijo na račun njenih staršev zmanjšati pomembnost njenih uspehov in je ne marajo samo zato, ker prihaja iz premožne družine, zaradi česar so mnenja, da ji v življenju ni treba nič delati.

Tudi na družbenih omrežjih se je pojavil zapis, kjer je oseba trdila, da ne razume, kako lahko kritizirajo ameriško igralko, ker je očitno videti, da gre za preprosto osebo in da si je tako kot vsaka druga igralka prizadevala, da pride v vrh svetovnega ženskega tenisa. Ob tem zapisu se je odzvala tudi Eugenie Bouchard, nekdaj uspešna teniška igralka, ki je pripomnila: "Denar ne more kupiti finala OP ZDA."

Preberite še: