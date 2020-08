Angelique Kerber se je odločila, da bo prišla v New York

Najboljša nemška teniška igralka Angelique Kerber bo nastopila na odprtem prvenstvu ZDA, ki se bo v New Yorku začelo 31. avgusta in trajalo do 13. septembra. Ta turnir za grand slam je 32-letnica, nekdanja prva igralka sveta, osvojila leta 2016.

"Po daljših posvetovanjih in intenzivnih pogovorih z mojo ekipo sem se odločila, da bom v New Yorku nastopila. Prepričana sem, da bodo organizatorji storili vse, da bo turnir varen in ga bodo izpeljali po strogih higienskih in varnostnih ukrepih," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnila Kerberjeva.

Nastope na OP ZDA je odpovedalo že veliko igralec in igralk, tudi najboljša Slovenka Polona Hercog, ker se ne želi izpostavljati pandemiji novega koronavirusa v ZDA.

Med drugim v New Yorku ne bo Španca Rafaela Nadala ter prvih igralk sveta, Avstralke Ashleigh Barty in Romunke Simona Halep.

Od Slovenk bosta v New Yorku med posameznicami nastopili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, med posamezniki pa Aljaž Bedene.