Nekdanji večkratni prvak lige Shaquille O'Neal je v ponedeljek pristavil podpis na novo večletno pogodbo, ki mu jo je ponudil medijski gigant Turner Sports and WarnerMedia, pod okriljem katerega je tudi TNT. Že nekaj ur pozneje je znova blestel v priljubljeni oddaji Znotraj lige NBA, kjer mu v vlogi analitikov družbo delata še Charles Barkley in Kenny Smith. Shaq, ki je dan pred tem dejal, naj okolica malce umiri evforijo okrog Luke Dončića, se tokrat te teme ni dotaknil. Je pa zato zvezdnika Dallasa, ki je v oddaji gostoval na daljavo iz "mehurčka" v Orlandu, pozdravil kar v slovenščini.

V zvezdniški družbi

"Kako se imate," ga je uvodoma vprašal in mu za konec pogovora zaželel še srečo. Vmes pa je Luka podoživel trenutke sreče ob do zdaj najbolj odmevnem košu v svoji karieri. "Izjemno. Kot sem dejal že po tekmi, je bil zame najbolj čustven trenutek, ko sem se znašel v objemu soigralcev," je dejal Dončić in spregovoril tudi o spominu na Kobeja Bryanta (24. 8. je po novem dan spomina nanj, saj je v karieri nosil številki 8 in 24), vroči navijaški atmosferi v Evropi, ki ga je učvrstila, o opravičilu Montrezla Harrella za opazko o "belopoltem boječnežu", kar je zanj že pozabljena tema, o Bobanu Marjanoviću … Predvsem pa je poudaril, da sezona še ni končana. "Želeli smo biti v končnici. Zdaj želimo zmagovati še naprej," je pristavil 21-letni Ljubljančan.

Foto: Getty Images

"Met, ki bo živel desetletja"

Norega koša za zmago in izenačenje v seriji pa se je v medijskem terminu med četrto in peto tekmo dotaknil tudi trener Dallasa Rick Carlisle. "Ikonični met, ki bo živel še leta ali kar desetletja. V Dončićevem primeru je vse skupaj videti preprosto. A ni tako. Zato pa vsi zvezdniki, ki ga hvalijo, vedo, kako zahtevno je prejeti žogo nekaj sekund pred koncem, preigravati in nastaviti nogo za met. Ni preprosto," pravi 60-letni trener, prepričan o tem, da si je po takšni tekmi treba dati duška. "Nato pa se moramo osredotočiti na naslednji izziv," pravi.

Vprašaj pri Porzingisu

Naslednji obračun Dallasa in LA Clippers bo na sporedu že v noči na sredo (ob 3.00 po slovenskem času). "Končnica prinaša čustvena nihanja. Ključnega pomena bo, da poskušamo tudi v peto tekmo vstopiti tako bojevito. Ostati moramo napadalni, agresivni in natančni. Obenem pa se moramo poglobiti tudi v svoje napake. Navsezadnje smo na zadnji tekmi zaostajali tudi že za 21 točk. To pomeni, da smo lahko še boljši. Vse, kar počnemo, bomo počeli še na višji ravni," razmišlja Carlisle, ki bo vse do zadnjega upal, da bo na parket znova stopil tudi Kristaps Porzingis (težave s kolenom). Odločitev o (ne)igranju bo padla tik pred tekmo.