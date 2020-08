Dončić ne želi govoriti z njim: Upam, da tega ni storil namerno #video

Da je v času končnice lige NBA veliko na tnalu, se zavedajo prav vsi akterji. Zato želijo na najrazličnejše načine priti do končnega uspeha. Na tapeti so zlasti zvezdniki in eden od njih je tudi Luka Dončić, ki mora poslušati številne opazke. Nič drugače ni bilo na peti tekmi prvega kroga proti LA Clippers, na kateri je s soigralci doživel pravo blamažo. A verjame, da se bodo v petek vrnili v igro za napredovanje.

Rezultat 154:111 pove, da so košarkarji Los Angeles Clippers na peti tekmi odigrali sanjsko predstavo v napadu, Dallas Mavericks pa niso našli pravega protiorožja, kako se tekmecu zoperstaviti. Ta je zdaj v zmagah povedel s 3:2.

Najboljši strelec ob visoki zmagi je bil s 35 točkami Paul George, ki je bil veliki dolžnik na prvih obračunih, na katerih je iz igre metal vsega 29-odstotno. "Pred peto tekmo sem se pogovoril z ekipnim psihologom. Na zadnjih tekmah je bilo težko. V balončku se nisem znašel. Tokrat sem prišel na parket, kot da igramo v domačem Staples Centru. Tekmecu smo vsilili našo energijo in diktirali tempo," je dejal George, ki je bil ob Kawhiju Leonardu (32) strelsko najbolj razpoložen na tekmi.

Vrhunci igre Luka Dončića

Dallas je drugič v zgodovini končnice izgubil s 43 točkami razlike, kar je bil velik udarec za četo Ricka Carlisleja, ki je bil v tretji četrtini zaradi ugovarjanja ob sodniški odločitvi celo izključen.

V dvoboju med Dallas Mavericks in LA Clippers je na vseh tekmah moč čutiti napetost. V igri je veliko. Slovenskega košarkarskega čarovnika Luko Dončića, ki se je tokrat zaustavil pri 22 točkah, se skušajo lotiti na najrazličnejše načine. Potem ko je na četrti tekmi zablestel s 43 točkami in zmagovalno trojko, so ga skušali spraviti v nemirno stanje tudi z besednimi igrami.

An NBA basketball court is 4,700 square feet, and Marcus Morris steps directly on Luka’s publicly injured left ankle... coincidence? You tell me. pic.twitter.com/U6Mfb2fD5e — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) August 26, 2020

Prednjačil je Marcus Morris, ki je Luki celo stopil na supergo, potem ko ni bilo okoli njiju nikogar in sploh ni tekla akcija, saj je bila žoga v avtu. Ali je to storil namerno? "Imam svoje mišljenje. Upam, da ni bilo namerno. Povejte mi, kaj vi mislite," je vprašal Dončić nazaj novinarja in nato nadaljeval: "Upam, da ni bilo namerno. Vsak posameznik ima svoje mišljenje. Nočem govoriti z njim. Veliko grdih stvari mi je rekel med tekmo. Naprej moram. Če je bilo namerno, je bilo zelo grdo."

V taboru Dallasa bodo morali do petka nekaj konkretno spremeniti, če bodo želeli spraviti na kolena moštvo iz Kalifornije in izsiliti odločilno sedmo tekmo.

V prvi vrsti si želijo, da bi bil nared Latvijec Kristaps Porzingis, ki ima zatečeno desno koleno. Težave z gležnjem ima tudi Dončić, a je še enkrat stisnil zobe.

Dončić verjame

"Upamo, da bodo šle stvari v pravo smer. Veliko stvari počnemo, da bi lahko zaigral. Ne morem v podrobnosti. Dan za dnem bomo videli, kakšno bo njegovo stanje s kolenom. Napreduje korak za korakom," je dejal Carlisle, ki se je dotaknil tudi izključitve: "Kolikor jaz razumem, tekmečev trener ne more klicati minute odmora, če ima strelec enkrat žogo v rokah. Mislil sem, da je bila poteza sodnikov napačna. Zato sem spraševal in nisem dobil prave razlage. Prišlo je do prve in nato še do druge tehnične napake. Vedno se bom postavil za svojo ekipo."

Zaveda se, da v petek pride v poštev le zmaga, sicer se bo sezona končala. Foto: Getty Images

Postaviti pa bo moral tudi dobro taktiko za šesto tekmo proti LA Clippers. Zgodovina ne govori v prid Dallasa, saj so ekipe, ki so zmagale na peti tekmi in je bilo pred tem razmerje v zmagah izenačeno na 2:2, v 82,2 odstotka napredovale.

"Pobrati se moramo," je po tekmi na družbenem omrežju Twitter čivknil Dončić in dodal, da verjame v vstajenje njegovega Dallasa, ki se bo s Clippers pomeril v noči na petek ob 3. uri.