Liga NBA se bo nadaljevala, Dončić bo moral pozabiti na nočno tekmo

'Black lives matter' (Življenja temnopoltih štejejo) so slogani, s katerimi želijo košarkarji v ligi NBA izpostaviti rasno nestrpnost, ki prevladuje v ZDA. Pred nadaljevanjem lige v balončku so večkrat s prstom pokazali prav na to tematiko.

Zdaj so sodu izpodbili dno nedeljski dogodki, ko je policist sedemkrat v hrbet ustrelil temnopoltega Jacoba Blakea in to pred očmi treh mladoletnih otrok, zaradi česar je paraliziran od pasu navzdol.

The resumption of playoff games could come as soon as Friday, but there is expected to be a return to this season by the weekend, sources tell ESPN. https://t.co/A2PazNKDhy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

V sredo so se nato košarkarji Milwaukee Bucks odločili, da ne bodo odigrali tekme proti Orlando Magic. Bojkotu so se pridružili tudi Los Angeles Lakers, vodstvo lige pa je nato odpovedalo vse sredine tekme 1. kroga končnice.

Sledili so pogovori med klubi, igralci, kako bi nastal položaj rešili. Nekateri, med njimi prvi zvezdnik lige LeBron James, so bili celo za to, da se liga predčasno zaključi.

Today's three playoff games will be postponed, source tells ESPN. Discussion underway on when teams will resume play. https://t.co/A2PazNKDhy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

Po prespani noči so se košarkarji odločili, da bodo vendarle nadaljevali z ligo, poroča priznani novinar Adrian Wojnarowski, ki je vpet v dogajanje znotraj lige NBA. Ob tem je še dodal, da zagotovo ne bo četrtkovih tekem, kar pomeni, da bo moral Luka Dončić na šesto tekmo proti Los Angeles Clippers še nekoliko počakati.

Kot še dodaja novinar ESPN, naj bi se liga nadaljevala v petek, vendar še ni jasno, katere tekme bodo takrat na sporedu, saj bodo morali v spremenjeni koledar prav tako vnesti sredine obračune.

Danes bo sledil še en sestanek, na katerem bosta prisotna po dva predstavnika vsake ekipe in lastniki klubov. Dorekli bodo, kako se bodo odzvali na rasno nestrpnost, spregovorili pa tudi o podrobnosti glede nadaljevanja lige.